Sinners’tan rekor adaylık

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Akademi Ödülleri için geri sayım başladı. Bu yıl 98’inci kez düzenlenecek olan Oscar ödüllerinin adayları açıklandı. ABD’li oyuncular Danielle Brooks ve Lewis Pullman, 2026 Akademi Ödülleri adaylarını Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin Samuel Goldwyn Tiyatrosu’ndan açıkladı. Ryan Coogler imzalı Sinners elde ettiği 16 adaylıkla Oscar tarihinin en çok dalda aday gösterilen filmi oldu. En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo dâhil 16 dalda adaylık elde eden Sinners, Oscar tarihinde Titanik (Titanic, 1997), Âşıklar Şehri (La La Land, 2016) gibi filmlerin 14 adaylık kazandığı rekoru kırmış oldu. Paul Thomas Anderson imzalı ‘One Battle After Another’ 13 adaylıkla Sinners’ı izlerken Josh Safdie imzalı ‘Marty Supreme’, Guillermo del Toro imzalı ‘Frankenstein’ ve Joachim Trier imzalı ‘Affeksjonsverdi’ ise dokuzar adaylığı bulunuyor. 98. Oscar Ödülleri 15 Mart gecesi sahiplerini bulacak. Her yıl olduğu gibi Los Angeles’taki Dolby Theatre’da gerçekleştirilecek gecenin sunuculuğunu komedyen Conan O’Brien yapacak.

OSCAR’DA EN MERAK EDİLEN 3 ADAY

- EN İYİ FİLM: Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners, Train Dreams.

- EN İYİ KADIN OYUNCU: Jessie Buckley – Hamnet, Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You, Kate Hudson – Song Sung Blue, Renate Reinsve – Sentimental Value, Emma Stone – Bugonia

- EN İYİ ERKEK OYUNCU: Timothée Chalamet – Marty Supreme, Leonardo DiCaprio – One Battle After Another, Ethan Hawke – Blue Moon, Michael B. Jordan – Sinners, Wagner Moura – The Secret Agent.