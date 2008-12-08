Sınırötesi için İsrail’den yardım istedi

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EL KAİDE dahil, Pakistan’daki aşırı İslamcı terör örgütlerine karşı sınır ötesi operasyon yapmayı planlayan Hint yönetimi, İsrail’den yardım istedi. İsrail istihbaratına yakın Debka sitesinin haberine göre, İsrail askeri birimleri, Hint özel güçlerine, sınır ötesi operasyon ve istihbarat toplama ve planlama konularında eğitim verecek. Mumbai’deki Chabad Merkezi’nde altı vatandaşı can veren İsrail’in, Yeni Delhi’ye askeri operasyonda yardımcı olmak için, son derece istekli olduğu belirtiliyor.