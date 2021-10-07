Sinirlioğlu’nun mektubu Atina’yı karıştırdı

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Sinirlioğlu’nun, Yunanistan’ın BM’deki Daimi Temsilcisi Maria Theoeofili’nin 27 Temmuz’da, Guterres’e yazdığı Yunan iddialarına cevap teşkil eden mektubu, Atina’da “Türkiye’nin gerginliği tırmandırma çabası çerçevesinde attığı yeni bir adım” şeklinde değerlendirildi.

Sinirlioğlu, mektubunda genel hatlarıyla Lozan (24) ve Paris (1947) antlaşmalarına dikkat çekerek ‘Yunanistan’ın adalar üzerindeki egemenliği, bu adaların silahsızlandırılmış olmaları ile bağlantılıdır’, ‘Türkiye’nin ilgili ülke olarak Yunanistan’ın yükümlülüklerini yerine getirmesinde ısrar etmeye hakkı vardır’ ve ‘Yunanistan, antlaşmalara aykırı bir şekilde adaları silahlandırmakla, bu antlaşmalardan kaynaklanan haklarını öne süremez’ tezleri yer aldı. Söz konusu mektup Yunan medyasında “Türkiye, Yunanistan’ın adalarda hakları bulunmadığını söylüyor”, “Tahrik edici mektup”, “Ortamı kundaklayıcı mektup” ve “Eşi görülmemiş mektup” başlıkları ile duyuruldu.