‘Sınırlı’ insanlık.. Refah 20 tır için açılıyor

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Gazze’ye sınırlı miktardaki insani yardımın ulaştırılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Mısır Cumhurbaşkanı Sözcüsü Ahmed Fehmi de Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ve Biden’ın Gazze Şeridi’ne insani yardımlar için Refah Sınır Kapısı’nın kalıcı olarak açılması konusunda anlaştığını açıkladı. İsrail’den yapılan açıklamada yardımların Hamas’a ulaşmadığı sürece teslimatın engellenmeyeceği belirtildi. Dün gece yeni bir açıklama yapan İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari ise “Şu aşamada, Gazze’ye yardım girişi olmayacağını herkesin bilmesini istiyorum. Gazze’ye açılan sınır kapıları hala kapalı. Yardım girişlerinin vakti geldiğinde bunu açıklayacağız.” dedi.



BU KADARI NEYE YETER



Yardımların bugün içerisinde Filistinlilere ulaştırılacağı ifade edildi. İlk aşamada sınırı geçecek TIR sayısı 20 olarak belirlendi. Dünya Sağlık Örgütü’nün Acil Durumlar Direktörü Michael Ryan, yardımların her gün ulaşması gerektiğini söylerken ‘20 TIR değil, 2 bin TIR olmalı’ dedi.

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TSK: YARDIMA HAZIRIZ

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Gazze’ye Türkiye’den yapılacak yardım çalışmalarına ilişkin, “TSK verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır” dedi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk de bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, “İki gün önce el-Ehli Baptist hastanesinin vurularak çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan masum sivillerin, uluslararası hukukun ve en temel insani değerlerin hiçe sayılarak katledilmesi tüm insanlığın bittiği noktadır” diyerek, şunları söyledi: “İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmaların bir an önce son bulmasının bölge ve dünya barışı adına büyük önem taşıdığını, Gazze’deki sivillere yönelik saldırıların derhal sonlandırılması ve kalıcı çözüm için karşılıklı olumlu adımların atılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.” Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA

KOCA YUSUF 3 SEFER YAPTI

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Refah Sınır Kapısı’nın Gazze tarafında birçok insan beklerken, Mısır tarafında ise yardım dolu tırlar sıraya girdi. Çok sayıda ülkeden gelen yardımlar ve DSÖ’nün gönderdiği tıbbi malzemeler kapının açılmasını bekliyor. Türkiye de Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait ‘Koca Yusuf’ lakaplı A400M tipi ağır nakliye uçaklarıyla Mısır’a 3 insani yardım seferi yaptı.



