'Sınırları açın ırkçılığa hayır'

Atina ve Selanik’te, “Sınırlar göçmen ve mültecilere açılsın” sloganı ile Yunan hükümetini protesto gösterileri yapıldı. Göstericiler “milliyetçiliğe, ırkçılığa ve savaşa hayır” sloganları attı. Gösterilerin okuduğu bildiride ise “Mülteci ve göçmenlerin yaşam umutlarından başka bir silahı yok” ifadesi kullanıldı. Yunanistan’da sınırların mültecilere açılmasının ve Avrupa ülkelerine geçişlerinin serbest bırakılmasının talep edildiği gösterilerde, “Bedenlerimizi, yurtlarından edilen, silahsız, aç, susuz, kendilerine bir umut arayan ve silahlı ordular arasında sıkışıp mahsur kalan sığınmacılara kalkan oluşturamaya davet ediyoruz” denildi. Protesto yürüyüşlerinde ayrıca mültecilere yönelik her türlü ırkçı, ayrımcı saldırı girişimlerine son verilmesi için herkesin yollara dökülmesi çağrısı da yapıldı.



GAZLARI BİTTİ



Bu arada Yunan polisinin bibergazı ve sis bombalarının stokları tükendi. Yunan güvenlik güçlerinin, Meriç hududunda göçmenlere karşı günde 700-1000 arasında bibergazı ve sis bombası kullandığı belirtildi. Polis, İsrail, ABD ya da Brezilya’ya on binlerce bibergazı ve sis bombası sipariş edecek. AB ülkelerine de “Eğer sizde fazla varsa gönderin” mesajı verilecek. Yunan güvenlik güçlerinin mülteci ve göçmenlere karşı kullandığı bibergazı ve sis bombalarının günlük maliyeti 80-100 bin Euro olarak hesaplandı. Buna, çeşitli bölgelerden Meriç’e gelen 2500 kadar polisin harcamaları da eklendiğinde günlük maliyet 350-400 bin Euro’yu buluyor.