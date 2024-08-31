Sınırdışılar yeniden başladı: Almanya 28 Afgan suçluyu Taliban’a iade etti

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Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, bu kişilerin Almanya’da kalma haklarının olmadığını ve haklarında sınır dışı kararı bulunduğunu belirtti. Sınır dışı edilen 28 kişinin tamamının erkek olduğu ve çeşitli eyaletlerden Leipzig’e getirilerek buradan Afganistan’a gönderildikleri bildirildi. Bu gelişme, Almanya’nın Taliban yönetimiyle diplomatik ilişkileri olmaması nedeniyle çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle Yeşiller Partisi ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Afganistan’a sınır dışı edilmelere temkinli yaklaşıyor ve Taliban hükümetini dolaylı olarak tanıma riskine karşı uyarıda bulunuyor. Sınırdışı edilen kişiler arasında toplu tecavüz, reşit olmayan kişiye tecavüz gibi suçlardan hüküm giymiş Afganlar bulunuyor. Her birinin cebine biner Euro konan suçlulara uçakta bir doktorun da refakat ettiği bildirildi.