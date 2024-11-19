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Ukrayna açıkladı: Sınırdan 115 km uzaktaki hedefi vurduk

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#Ukrayna#Rusya#Hedef
Ukrayna açıkladı: Sınırdan 115 km uzaktaki hedefi vurduk
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 15:19

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, sınırdan 115 km uzaktaki Rusya'nın 1046 nolu cephaneliğini vurduğunu açıkladı. Saat 02.30 itibarıyla hedef alınan söz konusu bölgede 12 ikincil patlama kaydedildiği aktarılan açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını durdurmak amacıyla Rus ordusuna ait mühimmat depoların imhasına devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

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Ukrayna ordusunun, sınıra yaklaşık 115 kilometre uzaklıkta yer alan Rusya'nın Bryansk bölgesindeki cephaneliğini vurduğu bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu gece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin, Rusya'nın Bryansk bölgesindeki Karaçev kasabası yakınlarında bir lojistik merkezinin 1046 nolu cephaneliğini vurduğu belirtildi.

Saat 02.30 itibarıyla hedef alınan söz konusu bölgede 12 ikincil patlama kaydedildiği aktarılan açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını durdurmak amacıyla Rus ordusuna ait mühimmat depoların imhasına devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna basınının Silahlı Kuvvetlerden kaynaklara dayandırdığı haberinde, söz konusu saldırıda, Ukrayna'nın ABD üretimi uzun menzilli ATACMS füzelerini ilk kez Rusya topraklarında kullandığı ileri sürüldü.

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Karaçev kasabası, Ukrayna sınırına yaklaşık 115 kilometre mesafede yer alıyor.

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#Ukrayna#Rusya#Hedef

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