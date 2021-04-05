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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 05.04.2021 - 12:59 | Son Güncelleme:

Sınırda tehlikeli restleşme: Kremlin'den yeni açıklama

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Sınırda tehlikeli restleşme: Kremlin'den yeni açıklama

Rusya ile Ukrayna arasında Donbas gerilimi sürüyor. Dün ortaya çıkan ve sınıra askeri sevkiyat yapıldığını gözler önüne seren görüntülerin ardından Kremlin'den yeni bir açıklama geldi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor! Dün sınır bölgesinde karşılıklı askeri hareketlilik yaşanmıştı.

Rusya'dan konu ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Kremlin'den görüntüler ile ilgili yapılan ilk açıklamada bölgedeki askeri faaliyetlerin kimseyi endişelendirmemesi gerektiği vurgulandı.

Aynı açıklamada bu durumun kimseye tehdit oluşturmadığının altı çizildi.

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Dün İngiliz medyasının ulaştığı videoda Rus tarafının sınır bölgesine yeni sevkiyatlar yaptığı görülmüştü. Söz konusu video ile Rusya'nın bölgeye onlarca tank ve zırhlı araç gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Bu görüntülerin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra Ukrayna cephesinden de benzer bir adım gelmiş, Ukrayna hükümeti tren yolu ile sınıra onlarca T-72 tankı göndermişti.

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RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Ukrayna Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptıklarını belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içerisinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

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