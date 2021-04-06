Sınırda tansiyon düşmüyor: ABD'den Rusya'ya flaş çağrı

Ukrayna ile Rusya arasında ayrılıkçı Donbas bölgesi yüzünden yeni bir savaşın eşiğine gelinirken sınırdaki gerilim bir türlü dinmiyor.

Son günlerde peş peşe açıklamalara konu olan sınırdaki kriz ile ilgili ABD'den yeni bir açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü gerçekleştirdiği basın toplantısında Rusya'yı Ukrayna ile gerginliği tırmandırmaktan kaçınmaya çağırdı.

Geçtiğimiz günlerde Moskova'nın sınır bölgesine yeni askeri sevkiyat gerçekleştirdiğini gözler önüne seren görüntüler ortaya çıkmıştı.

GELEN RAPORLAR 'İNANDIRICI'

ABD'nin açıklamasında bu konuya da dikkat çekildi. Ukrayna sınırı yakınında ve Kırım'da toplanan Rus askerlerine dair gelen raporlar 'inandırıcı' olarak nitelendirildi.

MOSKOVA'YA ÇAĞRI: AÇIKLIK GETİR

Aynı açıklamada Moskova'nın bu adımları 'provokasyon' olarak adlandırıldı ve Moskova'ya 'bu konuya açıklık getir' çağrısı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Rusya'yı bölgedeki tansiyonu yükseltmemeye davet etti.

Dışişleri Bakanlığı'nın gazetecilere verdiği brifing, Başkan Joe Biden'in Cuma günü Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky ile yaptığı ilk görüşmenin ardından geldi.

Biden, konuşmasında Washington yönetiminin Rusya'nın devam eden saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek vermeye devam ettiğinin altını çizmişti.

DONBAS'TA YİNE CAN KAYBI

Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 2 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların düzenlediği saldırıda 2 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği belirtilerek, 'Rus-işgal güçlerinin bombardımanına savunucularımız ateş açarak karşılık verdi' ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca bölgede son 24 saat içinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların yedi kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.

RUSYA-UKRAYNA GERGİNLİĞİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırına ve Kırım'a askeri sevkiyat yaptığını açıklamıştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi ise Rusya'nın Ukrayna'ya karşı ‘geniş çaplı’ provokasyona hazırlandığını iddia etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitriy Peskov ise Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğin ‘tehdit oluşturmadığını’ ifade etmişti.

DONBAS NEDEN ÖNEMLİ?

Donbas bölgesi, Zengin kömür rezervlerine sahip. Ukrayna ve Rusya için oldukça önemli. Ukrayna, ekonomik olarak bölgeden gelir elde ederken, Rusya da Rus kökenlilerin çoğunluğu oluşturduğu bölgeyle yakından ilgileniyor.

100 milyon ton kömür rezervi ile Avrupa’nın 4. büyük maden bölgesi olan Donbas, Ukrayna topraklarının sadece yüzde 5'ini oluşturuyor. Halkın yüzde 10'u burada yaşıyor. Gayrisafi milli hasılanın (GSMH) yüzde 20'sini bu bölge sağlıyor.

Ukrayna'nın ihracatının dörtte biri de yine bu bölgeden gerçekleştiriliyor. Donbas bölgesi ayrıca her iki sınırda da ağır sanayi kompleksleri ve madencilik sektörünün yoğunlaştığı önemli bir merkez olarak biliniyor.

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