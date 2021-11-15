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Sınırda göçmen krizi büyüyor: Lukaşenko sorun istemiyoruz dedi, AB yaptırım kararı aldı!

#Belarus#Göçmen Krizi#AB
Sınırda göçmen krizi büyüyor: Lukaşenko sorun istemiyoruz dedi, AB yaptırım kararı aldı

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Avrupa’ya göçme arayışındaki kişiler nedeniyle Polonya sınırında sorun istemediklerini belirterek, ana vatanlarına dönmek isteyenleri göndermeye hazır olduklarını ancak kimsenin geri dönmek istemediğini söyledi. Öte yandan AB, Belarus'a yaptırım rejiminin kapsamını genişletme kararı aldı.

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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Anayasa Çalışma Grubu üyeleriyle yaptığı toplantıda, Belarus-Polonya sınırındaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Polonya’nın hem içeride hem de Avrupa Birliği (AB) ile sorunları olduğunu dile getiren Lukaşenko, "Biz sınırlarımızda sorun istemiyoruz. Bu bizim için kesinlikle zarar. Bu zavallı insanların Minsk’te, Grodno’da, özellikle de sınır muhafızlarının sıkılaştırılmış rejimde çalıştığı sınırda dolaşmasına, halkımızı zorlamasına ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.

"HERKESİ EVLERİNE GÖNDERMEYE HAZIRIZ"

Belarus tarafının sınırda bekleyenlerin birikmesini önlemek için her şeyi yaptığını vurgulayan Lukaşenko, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gitmeyi düşünmekten vazgeçip ana vatanlarına dönmek isteyenlere yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.

"Herkesi evlerine götürecek Belavia (Belarus Havayolları) dahil uçaklara bindirmeye hazırız fakat şunu söylemeliyim ki bu insanlar çok inatçı, hiç kimse geri dönmek istemiyor." diye konuşan Lukaşenko, bu insanları ana vatanlarına geri göndermeye ikna etmek için aktif bir çalışma yaptıklarına da dikkati çekti.

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Sınırda göçmen krizi büyüyor: Lukaşenko sorun istemiyoruz dedi, AB yaptırım kararı aldı

Kısa bir süre önce Almanya’da Münih şehri yönetiminin, sınırdaki bu kimseleri almak istediğine dair öneride bulunduğunu hatırlatan Lukaşenko, Polonya’nın izin vermesi halinde bir koridor açarak uçaklarla bu insanları Münih’e götürebilecekleri teklifinde bulundu.

Belarus-Polonya sınırında 8 Kasım’dan bu yana, Avrupa’ya göçme arayışıyla Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya’ya geçmeye çalışan, arasında önemli sayıda çocuk ve kadının bulunduğu 2 binin üzerinde kişi bekleyişini sürdürüyor.

TIR KUYRUĞU 30 KİLOMETRE OLDU

Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürdü. Polonya'nın Kuznica sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, Polonya polisi tırları Bobrowniki sınır kapısına yönlendirdi. Bobrowniki sınır kapısında kontrollerin ve işlem yükünün artması nedeniyle buradan geçmek isteyen tırlar yaklaşık 30 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Sınırda göçmen krizi büyüyor: Lukaşenko sorun istemiyoruz dedi, AB yaptırım kararı aldı

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AB, BELARUS YAPTIRIMLARINI GENİŞLETECEK

Avrupa Birliği (AA), Polonya sınırındaki krizin ardından Belarus'a yönelik yaptırım rejiminin kapsamını genişletme kararı aldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda alınan karar, "Belarus rejiminin insanları siyasi amaçlar için silah olarak kullanmasına karşılık verilmesine" imkan tanıyacak.

AB Konseyi kararı ve düzenlemesiyle Belarus'a yönelik yaptırım rejimine getirilen değişiklik, yaptırım listesine alınacak kişi ve kuruluşlarla ilgili kriterleri genişletiyor.

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Böylece Belarus'tan Polonya, Litvanya, Letonya gibi AB ülkelerine yasa dışı geçişleri kolaylaştıran faaliyetleri organize eden veya bunlara katkı sağlayan kişi ve kuruluşların da yaptırımlarla hedef alınması mümkün olacak.

Irak, Suriye, Afganistan gibi ülkelerden gelen binlerce kişinin Belarus'tan başta Polonya olmak üzere komşu AB ülkelerine girmeye çalışması son haftalarda AB ile Belarus arasında krize neden olmuştu.

AB yönetimi, Belarus'u bu kişileri AB'yi istikrarsızlaştırmak için araç olarak kullanmakla suçluyor. Belarus ise suçlamayı reddediyor.

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AB Komisyonu, bir taraftan da Polonya ve Litvanya gibi ülkelere girmek için Belarus'a giden kişilerin seyahatlerini engellemek için son günlerde kaynak ve transit ülkelerle görüşmeler yapıyor.

Sınırda göçmen krizi büyüyor: Lukaşenko sorun istemiyoruz dedi, AB yaptırım kararı aldı

AB-BELARUS GERİLİMİ

AB ile Belarus arasındaki gerginlik Ağustos 2020'de Belarus'ta düzenlenen ve Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığı açıklanan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından tırmanmıştı. AB, Belarus'ta seçime hile karıştırıldığı gerekçesiyle seçim sonucunu tanımadığını açıkladı.

AB, ayrıca Belarus'ta muhalefete baskı yapıldığını belirterek, bu ülkeye yaptırımlar uyguluyor. Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun da dahil olduğu yaptırımlar, seyahat kısıtlaması ve varlıkların dondurulması gibi uygulamaları içeriyor.

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AB ülkeleri, 23 Mayıs'ta Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair yolcu uçağının bomba ihbarı üzerine Belarus’un başkenti Minsk'e indirilmesi ve uçaktaki Belarus vatandaşı muhalif Roman Protaseviç'in gözaltına alınması nedeniyle de Belarus hava yolu şirketlerine AB hava sahasını kapatmıştı.

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