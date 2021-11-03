Sınırda ABD-Yunan işbirliği tam gaz: Dedeağaç’a sevkıyat, İskeçe’de tatbikat

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğan, Bidena Rahatsızız demişti Sınırda ABD-Yunan işbirliği hızlanıyorErdoğan, Biden'a 'Rahatsızız' demişti! Sınırda ABD-Yunan işbirliği hızlanıyor#Dedeağaç Üssü
Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar Buna dikkat: Bilen az...Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar! Buna dikkat: Bilen az...#Yapılandırma
Ronaldo tarih yazdı, Messi ise Neuere geçildi Uyuyanlar çok şey kaçırdı... Film gibi gece...Ronaldo tarih yazdı, Messi ise Neuer'e geçildi! Uyuyanlar çok şey kaçırdı... Film gibi gece...#Cristiano Ronaldo
Midilli cehennemi Her şeyi ifşa etti: Yunan gazeteci öyle şeyler anlattı ki...Midilli cehennemi! Her şeyi ifşa etti: Yunan gazeteci öyle şeyler anlattı ki...#Yunanistan
Tezkere işi Millet İttifakı’nı parçalar mıTezkere işi Millet İttifakı’nı parçalar mı?#Tezkere
Korkunç iddia... Ünlü oyuncudan flaş sözlerKorkunç iddia... Ünlü oyuncudan flaş sözler#Alec Baldwin
Haftalar sonra mutlu son... Ve mucize gerçek olduHaftalar sonra mutlu son... Ve mucize gerçek oldu!#Avustralya
Pereiranın yerine Mesut Özil gelebilir"Pereira'nın yerine Mesut Özil gelebilir!"#Nuri Şahin
İlber Ortaylıdan Ermeni kaymakam adayı yorumu: İnşallah vali de olurİlber Ortaylı'dan Ermeni kaymakam adayı yorumu: İnşallah vali de olur#Berk Acar
Ünlü manken annesini anlattı: Süslü Lalenin gurbet öyküsüÜnlü manken annesini anlattı: Süslü Lale'nin gurbet öyküsü#Şebnem Schaefer
Hayırlı işler Kemal BeyHayırlı işler Kemal Bey!#Süleyman Soylu
Bidenın canavarı, Bezosun uçağı... İklim zirvesinde büyük tepkiBiden'ın canavarı, Bezos'un uçağı... İklim zirvesinde büyük tepki!#İklim Zirvesi
Demet Şener ile Cem Küpelinin evliliklerinden sonra ortaklıkları da bittiDemet Şener ile Cem Küpeli'nin evliliklerinden sonra ortaklıkları da bitti#Demet Şener
Afrika pazarında Türkiye liderAfrika pazarında Türkiye lider#THY
Birincilik tacı Itır Esenden alınıp ona verilmişti... Yıllar sonra gelen itirafBirincilik tacı Itır Esen'den alınıp ona verilmişti... Yıllar sonra gelen itiraf#Miss Turkey
HABERLERDünya Haberleri

Sınırda ABD-Yunan işbirliği tam gaz: Dedeağaç’a sevkıyat, İskeçe’de tatbikat

#Dedeağaç Üssü#ABD#Yunanistan
Sınırda ABD-Yunan işbirliği tam gaz: Dedeağaç’a sevkıyat, İskeçe’de tatbikat

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Roma’da ABD Başkanı Joe Biden’a “Rahatsızız” dediği Türk sınırındaki ABD-Yunan tatbikatında dün de tanklar sahadaydı. Batı Trakya’da Türk azınlığının yoğun olduğu İskeçe şehrinde tatbikat yapılırken ABD’nin Dedeağaç limanına dev askeri sevkıyatı için hazırlıklar da hızlandı.

Haberin Devamı

Yunanistan ile ABD arasındaki Savunma İşbirliği Anlaşması’nın (1990) güncellenmiş protokolü çerçevesinde ilk “uygulama düzenlemesi” Atina’da imzalandı. Yunan Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “uygulama düzenlemesi”nin, ABD Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımı için tahsis edilen 4 bölgedeki askeri tesislerde (Dedeağaç, Girit, Litohoro ve Stefanovikio) yapılacak inşa, bakım-onarım çalışmalarını da içerdiği belirtildi. Açıklamada, düzenleme sayesinde, hem ABD parasıyla yapılacak bu çalışmaların hızlandırılacağı, hem de 2 ülke arasındaki ortak tatbikatların daha sık ve daha uzun süreli olacağı kaydedildi.

120 HELİKOPTER 1000 TANK

ABD’nin, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan’ı kapsayan tatbikatı çerçevesinde, bu ay Dedeağaç limanına gerçekleştireceği dev sevkıyat için de geri sayım başladı. Sevkıyatın tam tarihi belirtilmezken, yerel haber sitesi “evrosnews” en az 120 helikopter ve 1000 tankın Dedeağaç’a geleceğini yazdı. Haberde, Dedeağaç’ta bulunan Yunan ve ABD’li askeri yetkililer arasında peşpeşe toplantılar yapıldığı kaydedildi.

Sınırda ABD-Yunan işbirliği tam gaz: Dedeağaç’a sevkıyat, İskeçe’de tatbikat

Haberin Devamı

ABD ELÇİSİ: SAYI DAHA FAZLA OLACAK

ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, bir sure önce “Kasım’da, Dedeağaç limanına, yeni bir sevkıyat yapacağız. Bu defa Dedeağaç’a gelecek ABD uçakları ve helikopterlerin sayısı, her defasından fazla olacak. Gördüğünüz gibi her defasında daha güçlü hareket ediyoruz” demişti.

ABD’YE DÖRT ASKERİ TESİS

- Yunanistan, 14 Ekim’de imzalanan güncellenmiş protokol çerçevesinde, Meriç’te Türkiye sınırına 45 kilometre mesafedeki Dedeağaç’ta (Aleksandrupolis) bulunan, kara kuvvetlerine ait ‘Yanuli’ karargâhını, üs olarak kullanabilmesi için ABD’ye tahsis etti. ABD finansmanı ile karargâhta 300-400 Amerikan askerini barındırabilecek şekilde ek tesisler inşa edilecek.

- Aynı protokol çerçevesinde ayrıca Girit Adası’ndaki ABD Suda Deniz Üssü sahası genişletilecek.

- Selanik’e 92 kilometre mesafede, Litohoro ilçesindeki atış talim sahası da ABD’nin kullanımına tahsis edildi.

- Larisa şehri yakınındaki Stefanovikio askeri havaalanı civarında bulunan ‘Yeorgula’ piyade taburu karargâhı da yine ABD Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımına verildi.

Sınırda ABD-Yunan işbirliği tam gaz: Dedeağaç’a sevkıyat, İskeçe’de tatbikat

Haberin Devamı

İSKEÇE’YE TIR’LARLA TANK

Batı Trakya’da, İskeçe’deki Petrnohori (Kayalar) mevkiinde bulunan atış talim sahasında 4’üncü kez gerçekleştirilen ‘Hellenik Tank Challenge’ eğitim tatbikatı başladı. Tatbikata Yunan LEO2A4 ve Amerikan M1A2 Abrams tankları da katılıyor. Yunan medyasına göre, ABD tankları, tatbikat için Romanya’dan TIR’lara yüklenerek İskeçe’ye getirildi. Tatbikat senaryosu, iki ülke tankları arasında ‘yetenek yarışması’ da öngörüyor. 

ERDOĞAN: BU DEDEAĞAÇ OLAYI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Roma’da görüştüğü ABD Başkanı Joe Biden’a Türkiye’nin Dedeağaç Üssü konusundaki rahatsızlığını ilettiğini söylemişti. Erdoğan, Yunanistan ile Fransa arasındaki askeri yakınlaşmayla ilgili bir soruya şu yanıtı vermişti: “Sayın Biden’a da Macron’a da bu konuyu söyledik. Dedik ki ‘Bu Dedeağaç olayı nedir? Burada böyle bir üssün kurulması bizi, halkımızı ciddi manada rahatsız ediyor.’ Bununla ilgili olarak da Macron sahiplenemedi ve Rafale (Yunanistan’ın Fransa’dan istediği savaş uçakları) ile ilgili de ‘Onların parası var’ dedi. Dedim ki ‘Bak seni aldatıyorlar. Bunların parası falan yok. Sadece Batı’ya 400 milyar avro borcu olduğunu biliyorum.’ ‘Paraları var’ dedi. Her şey para! Tabii bir de üs meselesi var. Ama bu gelişmelerle ilgili bizim bütün derdimiz Türkiye olarak biz güçlü olacağız.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dedeağaç Üssü#ABD#Yunanistan

BAKMADAN GEÇME!

İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses
‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

#Şebnem Schaefer
Midilli kâbusu

Midilli kâbusu

#Yunanistan