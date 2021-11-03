Sınırda ABD-Yunan işbirliği tam gaz: Dedeağaç’a sevkıyat, İskeçe’de tatbikat

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Yunanistan ile ABD arasındaki Savunma İşbirliği Anlaşması’nın (1990) güncellenmiş protokolü çerçevesinde ilk “uygulama düzenlemesi” Atina’da imzalandı. Yunan Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “uygulama düzenlemesi”nin, ABD Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımı için tahsis edilen 4 bölgedeki askeri tesislerde (Dedeağaç, Girit, Litohoro ve Stefanovikio) yapılacak inşa, bakım-onarım çalışmalarını da içerdiği belirtildi. Açıklamada, düzenleme sayesinde, hem ABD parasıyla yapılacak bu çalışmaların hızlandırılacağı, hem de 2 ülke arasındaki ortak tatbikatların daha sık ve daha uzun süreli olacağı kaydedildi.

120 HELİKOPTER 1000 TANK

ABD’nin, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan’ı kapsayan tatbikatı çerçevesinde, bu ay Dedeağaç limanına gerçekleştireceği dev sevkıyat için de geri sayım başladı. Sevkıyatın tam tarihi belirtilmezken, yerel haber sitesi “evrosnews” en az 120 helikopter ve 1000 tankın Dedeağaç’a geleceğini yazdı. Haberde, Dedeağaç’ta bulunan Yunan ve ABD’li askeri yetkililer arasında peşpeşe toplantılar yapıldığı kaydedildi.

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ABD ELÇİSİ: SAYI DAHA FAZLA OLACAK

ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, bir sure önce “Kasım’da, Dedeağaç limanına, yeni bir sevkıyat yapacağız. Bu defa Dedeağaç’a gelecek ABD uçakları ve helikopterlerin sayısı, her defasından fazla olacak. Gördüğünüz gibi her defasında daha güçlü hareket ediyoruz” demişti.

ABD’YE DÖRT ASKERİ TESİS

- Yunanistan, 14 Ekim’de imzalanan güncellenmiş protokol çerçevesinde, Meriç’te Türkiye sınırına 45 kilometre mesafedeki Dedeağaç’ta (Aleksandrupolis) bulunan, kara kuvvetlerine ait ‘Yanuli’ karargâhını, üs olarak kullanabilmesi için ABD’ye tahsis etti. ABD finansmanı ile karargâhta 300-400 Amerikan askerini barındırabilecek şekilde ek tesisler inşa edilecek.

- Aynı protokol çerçevesinde ayrıca Girit Adası’ndaki ABD Suda Deniz Üssü sahası genişletilecek.

- Selanik’e 92 kilometre mesafede, Litohoro ilçesindeki atış talim sahası da ABD’nin kullanımına tahsis edildi.

- Larisa şehri yakınındaki Stefanovikio askeri havaalanı civarında bulunan ‘Yeorgula’ piyade taburu karargâhı da yine ABD Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımına verildi.

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İSKEÇE’YE TIR’LARLA TANK

Batı Trakya’da, İskeçe’deki Petrnohori (Kayalar) mevkiinde bulunan atış talim sahasında 4’üncü kez gerçekleştirilen ‘Hellenik Tank Challenge’ eğitim tatbikatı başladı. Tatbikata Yunan LEO2A4 ve Amerikan M1A2 Abrams tankları da katılıyor. Yunan medyasına göre, ABD tankları, tatbikat için Romanya’dan TIR’lara yüklenerek İskeçe’ye getirildi. Tatbikat senaryosu, iki ülke tankları arasında ‘yetenek yarışması’ da öngörüyor.

ERDOĞAN: BU DEDEAĞAÇ OLAYI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Roma’da görüştüğü ABD Başkanı Joe Biden’a Türkiye’nin Dedeağaç Üssü konusundaki rahatsızlığını ilettiğini söylemişti. Erdoğan, Yunanistan ile Fransa arasındaki askeri yakınlaşmayla ilgili bir soruya şu yanıtı vermişti: “Sayın Biden’a da Macron’a da bu konuyu söyledik. Dedik ki ‘Bu Dedeağaç olayı nedir? Burada böyle bir üssün kurulması bizi, halkımızı ciddi manada rahatsız ediyor.’ Bununla ilgili olarak da Macron sahiplenemedi ve Rafale (Yunanistan’ın Fransa’dan istediği savaş uçakları) ile ilgili de ‘Onların parası var’ dedi. Dedim ki ‘Bak seni aldatıyorlar. Bunların parası falan yok. Sadece Batı’ya 400 milyar avro borcu olduğunu biliyorum.’ ‘Paraları var’ dedi. Her şey para! Tabii bir de üs meselesi var. Ama bu gelişmelerle ilgili bizim bütün derdimiz Türkiye olarak biz güçlü olacağız.”