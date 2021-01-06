Sınır ötesine kalp harekatı

Pandemi hayatın birçok alanını etkilediği gibi, sağlık hizmetlerine de sekte vurdu. Ancak Türk hekimleri engel tanımadı ve Irak’ta yardıma ihtiyacı olan 7 bebek için özel bir uçuş gerçekleştirdi. Doğumsal kalp rahatsızlığı bulunan 7 bebek, İstanbul´dan Bağdat´a giden 8 kişilik ekip tarafından ameliyat edildi. “Yaşadığımız çok özel bir duyguydu, ailelerin gözündeki mutluluk her şeye değerdi” diyen Medicana International İstanbul Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Arda Özyüksel, Irak’a yapılan kalp harekâtını şu sözlerle anlattı:

BİR HAFTADA 7 AMELİYAT

“8 kişilik ekip Irak’ın başkenti Bağdat’a gittik. Burada 1 hafta kaldık. Orada çalışan hekim arkadaşlarımız bizi çok iyi ağırladılar ve 7 bebeğimizi ameliyat ettik. Uluslararası anlamda bu tür işbirlikleri bizi çok mutlu ediyor. Irak’a gitmeden planlamaları yaptık. Tüm hastaların verileri bize ulaştı, anjiyografi ve ekokardiyografileri isteklerimiz doğrultusunda orada yapıldı. Biz gitmeden koronavirüs testleri gerçekleştirildi. Hastalarımız yatırılarak tüm ameliyat hazırlıkları tamamlandı, ardından biz gittik. Toplamda 7 ameliyat yaptık ve Türkiye’ye döndük.

Doktorlar Türkiye’ye gelemeyen hasta bebekleri iyileştirmeye giderken yolculuklarını böyle görüntüledi.

EKİPMANLARI GÖTÜRDÜK

Tabii ki gittiğimiz bölgede şartlar kolay değildi. Yanımızda birtakım ekipman ve tıbbi cihazlar da götürmemiz gerekti. Gerekli izinler alınmasına karşın onları havayoluyla götürüp hastaneye ulaştırma süreci bizim açımızdan da maceralı oldu. Gittiğimiz hastanenin kalp ve damar cerrahisindeki bütün işleyişi biz ele aldık, bu süreçte oradaki erişkin ameliyatlar da durduruldu. Gece nöbetleri dahil kaldığımız sürede 24 saatlik vardiyalarla çalıştık. Orada çocuk kalp cerrahisi ameliyatları yapılmıyor. Bu sebeple çocukların ameliyat öncesi ve sonrası değerlendirmelerini ve takiplerini de Türk hekimler olarak biz yaptık.”

‘TÜRK HEKİMLERE TÜRKÇE TEŞEKKÜR’

Bebeklerin doğumsal kalp hastası olduklarını anlatan Doç. Dr. Özyüksel, şu bilgileri verdi: “Irak’taki hastalarımızın büyük çoğunluğu 2 yaş altındaydı. Aileleri bize her zaman minnet ve teşekkür duygularını ifade ettiler. Hatta birkaçı bize Türkçe teşekkür etti. Biz hastane olarak Kosova, Balkanlar, Ortadoğu, Orta ve Kuzey Afrika ülkelerinden birçok çocuk ve erişkin hasta kabul ediyoruz ama gidip yerinde çocuk kalp ameliyatı yapmak apayrı bir tecrübeydi. Ekibimizle beraber bu zor dönemde oraya giderek ameliyat gerçekleştirmemiz, kendimiz ve ülkemiz adına gurur verici.”