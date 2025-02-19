Sınır bölgesi Gazze gibi: İsrail, Lübnan’da 5 yerden çekilmedi

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İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasına göre, 18 Şubat itibarıyla (dün) Lübnan’dan çekilmesini tamamlaması gereken İsrail ordusu, güney Lübnan’daki beş stratejik mevzide konuşlanmaya devam edeceğini duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, konuyla alakalı yaptığı açıklamada, ordunun Lübnan’ın güneyindeki beş noktada kalacağını doğruladı. Katz gerekçe olarak ise Hizbullah saldırılarını öne sürdü. Katz, “İsrail ordusu, Lübnan’da beş stratejik karakolda tampon bölgede kalacak. Hizbullah’ın her türlü ihlaline karşı taviz vermeyecek” dedi. İsrail’in bölgede daha ne kadar kalacağı henüz kesinleşmezken, Lübnanlı bir güvenlik kaynağı da Fransız Haber Ajansı’na (AFP), “İsrail ordusu beş nokta hariç tüm sınır köylerinden çekiliyor, Lübnan ordusu da İsrail’in çekildiği bazı bölgelerde patlayıcıların bulunması ve yolların hasar görmesi nedeniyle kademeli olarak konuşlanıyor” dedi. Daha önce 26 Ocak olarak belirlenen çekilme tarihi sonrasında 18 Şubat’a uzatılmıştı.

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İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesine göre, İsrail’in beş karakolda kalmaya devam etmesi ABD’nin bilgisi dahilinde gerçekleşti. Dün İsrail ordusunun çekildiği Lübnan köylerine geri dönenler ise Gazze’deki korkunç tabloyu anımsatan büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldı. 27 Kasım’da yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail, Hizbullah’ın bölgedeki altypısını yok etmek amacıyla onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan yaklaşık bin tane ihlal gerçekleştirdi. Ateşkesten itibaren de İsrail saldırıları sonucu ülkede en az 57 kişi öldürüldü.

İSRAİL TEHCİR İÇİN ÖZEL BİRİM KURUYOR

Gazze’deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasıyla ilgili 15 gün önce başlaması gereken müzakere sürecinin sürüncemeye girdiği bir dönemde, İsrail’in Gazze’deki Filistinlileri yerinden etmek için özel bir yönetim birimi kurma kararı aldığı iddia edildi. İsrailli Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın İsrail güvenlik teşkilatı organları ve diğer bakanlıklardan temsilcilerin yer alacağı birim için çalışmaları başlattı. Söz konusu planın, “Gazze’de yaşayan ve gönüllü olarak üçüncü bir ülkeye göç etmek isteyen herkese, deniz, hava ve kara yoluyla özel çıkış düzenlemeleri de dahil geniş kapsamlı yardımları içerdiği” kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat’ta Beyaz Saray’da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD’nin Gazze Şeridi’ni devralacağını söylemiş, bu açıklama İsrail’de hem iktidar hem muhalefet saflarından geniş destek görmüştü.

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GÖRÜŞMELERİN İKİNCİ FAZI POZİTİF

Öte yandan Gazze’de 19 Şubat’ta başlayan ateşkesin birinci aşamasında sona yaklaşılırken, anlaşmanın daha önce tasarlanan ikinci aşamasına geçiş bağlamındaki müzakereler bir türlü hız kazanmıyor. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, müzakerelere bu hafta gireceklerini söylerken, Tel Aviv yönetiminin ikinci aşamaya geçiş için Hamas’ın tamamen tasfiye edilmesi yönündeki bir talebi olduğu ve bu durumun ateşkes anlaşmasında yeni bir çıkmaza yol açabileceği kaydediliyor. Ancak diğer yandan Katar dün, görüşmelerin ikinci fazına geçmek için atmosferin olumlu olduğu yönünde açıklama yaptı.