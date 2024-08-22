Sınır bölgelerinde yaşayanlara uyarı: 'Flört uygulamalarını kullanmayın'

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Rusya, sınır bölgesinde yaşayan vatandaşlarını, hassas bilgilerinin çalınmaması için flört uygulamalarını kullanmamaları konusunda uyardı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerinde yaşayanlara güvenilir olmayan kameraları ve flört uygulamalarını kullanmamaları tavsiyesinde bulundu.

Interfax’ın haberine göre aynı zamanda sohbet gruplarında gelen linklere de dikkatli yaklaşılması gerektiği vurgulandı, böylece “düşmanların istihbarat toplamasının önüne geçilmesinin” hedeflendiği ifade edildi.

Bu bölgelerde yaşayan asker ve polis personelinin de online flört hizmetlerini kullanmaması ve hassas konumlardan video izlememesi gerektiği vurgulandı.

Ukrayna güçlerinin koruması olmayan CCTV kameralarını ele geçirerek her yeri görebildiği uyarısı yapılırken güvenlik güçlerinden sosyal medyada hiçbir şekilde konum kullanmaması istendi.

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Moskovsky Komsomolets gazetesinde yer alan Olga Fyodorova imzalı makalede de Ukrayna güçlerinin Rusya’da kameraları hackleyerek istihbarat toplayabileceği uyarısında bulunulmuştu.

Bu yüzden gözetleme araçları ve flört uygulamalarının güvenlik açığı yaratmaması için kullanılmaması gerektiği belirtilmişti.

KURSK'TA NE OLDU?

6 Ağustos'ta Ukrayna birlikleri, Ukrayna sınırındaki Rusya'nın Kursk bölgesine sürpriz bir baskın düzenledi.

Ukrayna bu operasyonla Rusya'yı kendi topraklarından uzak tutmaya ve ateşkes için müzakere etmeye zorlamaya çalışıyor.

Rusya’nın Kursk bölgesinde yaşayanlar bir yandan tahliye ediliyor.

Kiev en başta saldırı hakkında açıklama yapmadı, fakat Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, operasyonu 10 Ağustos'ta dolaylı olarak kabul etti.

Ukrayna'nın "savaşı saldırganın topraklarına doğru itmeye" devam ettiğini öne sürdü. Operasyona ilişkin net bir gerekçe veya hedef belirtmedi, ancak 12 Ağustos'ta Rus topraklarının yaklaşık 1.000 kilometrekaresinin artık Kiev'in kontrolü altında olduğunu duyurdu.

Operasyonun nedenini anlamaya çalışan askeri ve siyasi analistler, taktiksel dikkat dağıtmanın bu saldırının ana amaçlarından biri olabileceği konusunda hemfikir.

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Geçtiğimiz aylarda Ukrayna, Ukrayna'nın doğusunda ilerleyen ve geçen ay stratejik Chasiv Yar kentini ele geçiren Rus güçlerini kontrol altına almakta zorlandı. Kuzeydoğu ve güneyde de durum benzerdi.

1.100 kilometrelik cephe hattının birçok noktasında Rusya sayı ve silah açısından üstün olsa da, Ukraynalı yetkililer, rakiplerinin kaynaklarını kullanacakları alanı genişletmek ve Ukrayna'nın doğusunda hissettikleri baskının bir kısmını Rusya'nın Kursk bölgesine yönlendirmek için yüzlerce kilometre uzakta bir çatışma noktası yaratma riskini almaya karar verdiler.