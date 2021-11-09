Singapur'dan flaş koronavirüs kararı: Aşı olmayana parasız tedavi yok!

Haberin Devamı

Kovid-19 aşıları dünya çapında milyarlarca insana uygulansa da birçok kişi için hala aşı olup olmamak büyük bir soru işareti ve aşılara karşı güvensizlik soru işaretleri yaratmaya devam ediyor. Ancak gerek hükümetler gerekse konunun uzmanı bilim insanlarına göre aşılama oranlarındaki azalma ortaya yeni varyantlar çıkmasına ve salgının süresinin uzamasına sebep oluyor.

Hal böyle olunca da aşıyı zorunlu tutmayan yetkililer aşı olmayan kişilere karşı bir dizi yaptırımı devreye sokmak zorunda kalıyor.

Birçok ülkede uygulanan bu yaptırımlara bir yenisi daha eklendi. Singapur, aşı olmamayı seçmiş Kovid-19 hastalarından ücret almaya başlayacağını açıkladı.

Singapur'da "isteğe bağlı olarak aşılanmamış" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarından ücret alınmaya başlanacak.

Guardian'ın haberine göre, ülkede Kovid-19 vaka sayılarındaki artış devam ederken hükümet, aşı olmamayı seçenlerin Kovid-19 kaynaklı tıbbi faturalarını artık ödemeyeceğini açıkladı.

Haberin Devamı

Hükümet yetkilileri, aşılanmamış kişilerin yoğun bakıma ihtiyaç duyanların "büyük çoğunluğunu" oluşturduğunu ve "sağlık kaynakları üzerindeki baskıya orantısız şekilde katkıda bulunduğunu" belirtti.

Ülkede şu anda Singapurluların yanı sıra daimi ikamet edenler ve uzun süreli vize sahiplerinin, Kovid-19 testleri yurt dışından döndükten kısa süre sonra pozitif çıkanlar hariç, tüm tıbbi maliyetleri devlet tarafından karşılanıyor.

Ancak hükümet, 8 Aralık'tan itibaren "isteğe bağlı olarak aşılanmamış Kovid-19 hastalarından ücret almaya başlayacağını" bildirdi.

Aşı için uygun olmayan kişiler için ise tıbbi faturalar ödenmeye devam edecek. Hükümet ayrıca 31 Aralık'a kadar kısmen aşılanmış kişilere ikinci dozu olmaları için zaman vererek faturayı ödeyecek.