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Hürriyet
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Dünya
AA / Reuters
Haber Giriş: 05.01.2021 - 13:53 | Son Güncelleme:

Singapur'da koronavirüs vakalarının takibini sağlayan uygulama verilerine polis erişebilecek

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Singapur'da koronavirüs vakalarının takibini sağlayan uygulama verilerine polis erişebilecek
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Dünya aşılama çalışmalarını hızlandırırken Singapur’dan flaş bir karar geldi. Ülkede koronavirüs salgınının takibi için geliştirilen TraceTogether uygulamasındaki verilere polisin erişilebileceği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Singapur hükümetinin Kovid-19 hastalarının başkalarıyla temas halinde olup olmadıklarını belirlemek için geliştirdiği sistemde, kullanıcı bilgilerinin polis erişimine açık olduğu ifade edildi.

Singapur İçişleri Bakanı Desmond Tan da uygulamaya kayıtlı kişilerin bilgilerinin "cezai soruşturma amacıyla" kullanılabileceğini söyledi.

Yetkililer, daha önce TraceTogether uygulamasını kullananların kişisel bilgilerinin, Kovid-19 salgınının takibi dışında başka bir nedenle kullanılmayacağını belirtmişti.

Singapur'da 20 Mart'tan bu yana kullanılan uygulamaya nüfusun neredeyse yüzde 80'inin kayıtlı olduğu tahmin ediliyor.

Açıklama, sosyal medyada kullanıcıların tepkilerine yol açtı. Bazı kullanıcılar açıklamanın ardından uygulamayı sildiklerine dair paylaşımda bulundu.

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