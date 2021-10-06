Singapur'da halkı tedirgin eden devriye robotları

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Pandoradan FETÖcü vekilin eşi de çıktıPandora'dan FETÖ'cü vekilin eşi de çıktı!#Pandora Belgeleri
114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı!#Sosyal Medya
Meğer maçtan önce böyle uyarmış Palabıyık bu maçta patlarsa şaşırma çünkü...Meğer maçtan önce böyle uyarmış! "Palabıyık bu maçta patlarsa şaşırma çünkü..."#Galatasaray
Müthiş operasyon Film gibi... Uçakla kaçırdılarMüthiş operasyon! Film gibi... Uçakla kaçırdılar#Afganistan
Muğlada orman yangını İyi haberi Bakan Pakdemirli duyurduMuğla'da orman yangını! İyi haberi Bakan Pakdemirli duyurdu#Orman Yangını
Kanada duyurdu... 731 bin 900 işçi lazım İşte eleman aranan sektörlerKanada duyurdu... 731 bin 900 işçi lazım! İşte eleman aranan sektörler#Kanada İstatistik Kurumu
Kan donduran görüntüler ortaya çıktı... Korkunç cezaKan donduran görüntüler ortaya çıktı... Korkunç ceza!#Afganistan
Kayıp Sally soruşturmasında şok ifadeler: Çığlık sesi duydukKayıp Sally soruşturmasında şok ifadeler: Çığlık sesi duyduk#ESKİŞEHİR
Pakize Sudanın zor günleri: Her şeyi unutarak ölmek istiyorumPakize Suda'nın zor günleri: Her şeyi unutarak ölmek istiyorum#Pakize Suda
Tarihi kaçışta sanıklar tek tek beraat ederken... Türk pilotlar ortada kaldıTarihi kaçışta sanıklar tek tek beraat ederken... Türk pilotlar ortada kaldı!#Carlos Ghosn
MİT, ‘tersine mühendislikle’ kripto FETÖ’cüleri çözdüMİT, ‘tersine mühendislikle’ kripto FETÖ’cüleri çözdü#FETÖ
Mustafa Abi’den çok daha sabırlıymışım'Mustafa Abi’den çok daha sabırlıymışım'#Mustafa Keser
İhanet iddiası doğru çıktı Burak Sergen harekete geçtiİhanet iddiası doğru çıktı! Burak Sergen harekete geçti#Burak Sergen
Sanat tutkunları VIP davette buluştuSanat tutkunları VIP davette buluştu#Contemporary İstanbul
Aklı başına geldi Yalnız yaşıyordu ama...Aklı başına geldi! Yalnız yaşıyordu ama...#Galatasaray
HABERLERDünya Haberleri

Singapur'da halkı tedirgin eden devriye robotları

#Singapur#Robot#Dünya
Singapurda halkı tedirgin eden devriye robotları

Singapur hükümeti "istenmeyen sosyal davranışlarda" bulunan insanlara uyarılar gönderen devriye robotlarını ilk kez denedi Hali hazırda sıkı bir şekilde kontrol edilen şehir devletinde yeni gözetim teknolojisi insanların mahremiyet endişelerini körükledi.

Haberin Devamı

Singapur, üzerindeki 7 güvenlik kamerası ile yüz tanıma teknolojisiyle donatılmış "Xavier" adlı robotların ilk denemesini 3 hafta boyunca şehir merkezinde gerçekleştirdi.

Singapurda halkı tedirgin eden devriye robotları


UYGUNSUZ DAVRANIŞTA BULUNAN İNSANLARA UYARI GÖNDERİYOR

Toplu konut ve AVM'lerde devriye gezen iki robot, sigara içmek, bisikletleri uygunsuz şekilde park etmek ve koronavirüs sosyal mesafe kurallarını ihlal etmek gibi "istenmeyen sosyal davranışlarda" bulunan insanlara uyarılar gönderiyor.

Robotların devriye gezdiği hafta şehirde ilginç manzaralar oluştu, sigara içtiğini saklayanlar, robotu görünce dağılan kalabalıklar, robotlar selfie çektirenler hatta robotla kavga edenler bile oldu.

Litvanyada sansür paniği: Telefonlarınızı çöpe atın

İlgili Haber:Litvanya'da 'sansür' paniği: Telefonlarınızı çöpe atın

İNSANLAR TEDİRGİN, AKTİVİSTLER TEPKİLİ

Singapur, sivil özgürlükleri kısıtladığı için sık sık eleştiriliyor ve insanlar sıkı kontrollere alışkın, ancak yeni teknoloji onları bile rahatsız etti.Yetkililer uzun süredir hiper verimli, teknoloji odaklı bir “akıllı ulus” vizyonunu öne sürüyorlar, ancak aktivistler mahremiyetin feda edildiğini söylüyor.

Singapurda halkı tedirgin eden devriye robotları


HÜKÜMET SAVUNDU: MEMUR SAYISINI AZALTMAYA YARDIMCI OLABİLİR

Haberin Devamı

Dijital haklar aktivisti Lee Yi Ting, cihazların Singapurluların izlenmesinin en son yolu olduğunu söyledi.Ancak hükümet, robotların, teknolojinin denemesi sırasında suçluları tespit etmek veya onlara karşı harekete geçmek için kullanılmadığını ve ileride nüfus yaşlandıkça gelişecek emek sıkıntısı için gerekli olduğunu söyleyerek robot kullanımını savundu.

Pandora’nın sırları dünyayı karıştırdı

İlgili Haber:Pandora’nın sırları dünyayı karıştırdı

Xavier robotlarını geliştiren devlet kurumundan Ong Ka Hing, robotların ayak devriyeleri için gereken memur sayısını azaltmaya yardımcı olabileceklerini ekledi.

SÜREKLİ TAKİP EDİLEN ŞEHİR

Yaklaşık 5.5 milyon nüfuslu adada 90.000 polis kamerası var, bu sayı 2030'a kadar ikiye katlanacak ve yetkililerin kalabalığın içindeki yüzleri seçmesine yardımcı olan yüz tanıma teknolojisi şehrin dört bir yanındaki elektrik direklerine kurulu.

İlgili Haberler:

Pandora'dan FETÖ'cü vekilin eşi de çıktı!114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı!Müthiş operasyon! Film gibi... Uçakla kaçırdılar
Haberle ilgili daha fazlası:
#Singapur#Robot#Dünya