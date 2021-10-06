Singapur'da halkı tedirgin eden devriye robotları

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Singapur, üzerindeki 7 güvenlik kamerası ile yüz tanıma teknolojisiyle donatılmış "Xavier" adlı robotların ilk denemesini 3 hafta boyunca şehir merkezinde gerçekleştirdi.



UYGUNSUZ DAVRANIŞTA BULUNAN İNSANLARA UYARI GÖNDERİYOR

Toplu konut ve AVM'lerde devriye gezen iki robot, sigara içmek, bisikletleri uygunsuz şekilde park etmek ve koronavirüs sosyal mesafe kurallarını ihlal etmek gibi "istenmeyen sosyal davranışlarda" bulunan insanlara uyarılar gönderiyor.



Robotların devriye gezdiği hafta şehirde ilginç manzaralar oluştu, sigara içtiğini saklayanlar, robotu görünce dağılan kalabalıklar, robotlar selfie çektirenler hatta robotla kavga edenler bile oldu.

İNSANLAR TEDİRGİN, AKTİVİSTLER TEPKİLİ

Singapur, sivil özgürlükleri kısıtladığı için sık sık eleştiriliyor ve insanlar sıkı kontrollere alışkın, ancak yeni teknoloji onları bile rahatsız etti.Yetkililer uzun süredir hiper verimli, teknoloji odaklı bir “akıllı ulus” vizyonunu öne sürüyorlar, ancak aktivistler mahremiyetin feda edildiğini söylüyor.



HÜKÜMET SAVUNDU: MEMUR SAYISINI AZALTMAYA YARDIMCI OLABİLİR

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Dijital haklar aktivisti Lee Yi Ting, cihazların Singapurluların izlenmesinin en son yolu olduğunu söyledi.Ancak hükümet, robotların, teknolojinin denemesi sırasında suçluları tespit etmek veya onlara karşı harekete geçmek için kullanılmadığını ve ileride nüfus yaşlandıkça gelişecek emek sıkıntısı için gerekli olduğunu söyleyerek robot kullanımını savundu.

Xavier robotlarını geliştiren devlet kurumundan Ong Ka Hing, robotların ayak devriyeleri için gereken memur sayısını azaltmaya yardımcı olabileceklerini ekledi.

SÜREKLİ TAKİP EDİLEN ŞEHİR

Yaklaşık 5.5 milyon nüfuslu adada 90.000 polis kamerası var, bu sayı 2030'a kadar ikiye katlanacak ve yetkililerin kalabalığın içindeki yüzleri seçmesine yardımcı olan yüz tanıma teknolojisi şehrin dört bir yanındaki elektrik direklerine kurulu.