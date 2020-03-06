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Haber Giriş: 06.03.2020 - 17:16,Son Güncelleme:/

Singapur'da 13 yeni Corona Virüs vakası

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Singapur'da 13 yeni Corona Virüs vakası
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Singapur'da 13 Corona Virüsü vakasının tespit edilmesiyle ülke genelindeki toplam vaka sayısı 130'a yükseldi.

Singapur'da yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 13 yeni Corona Virüsü vakasının kaydedildiği bildirildi. Yeni vakaların ardından ülke genelinde toplam vaka sayısı 130'a ulaştı.

Yeni vakalardan 1'inin Singapur Havayolları kabin ekibinden olduğu belirtildi. 47 yaşındaki erkek mürettebatın, Şubat ayı ortasında Güney Afrika'da, Mart ayı başında Fransa'da bulunduğu ifade edilirken sağlık yetkilileri, semptomların başlamasından bu yana işe gitmediğini belirtti.

 

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