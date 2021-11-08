Singapur tartışma yaratan infazı durdurdu

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Mahkeme, ülkeye yaklaşık 43 gram eroin sokmaya çalışmak suçlamasıyla Nagaenthran K. Dharmalingam’ı ölüm cezasına çarptırdı. Ancak uluslararası toplum ve insan hakları gruplarının 33 yaşındaki mahkumun zihinsel engelli olduğu yönündeki itirazları üzerine yürütme durduruldu.



Yüksek Mahkemeden yapılan açıklamada, savunma avukatı M. Ravi’nin zihinsel engelli bir kişinin idam edilmesinin Singapur Anayasası'na aykırı olduğunu ifade etmesi üzerine 10 Kasım için planlanan infazın durdurulduğu bildirildi.



Güvenlik güçlerince 10 yıldan fazla bir süre önce üzerinde eroin paketi ele geçirilen Nagaenthran, Singapur’daki sert uyuşturucuyla mücadele yasaları uyarınca ölüm cezasına çarptırılmıştı.



Sanığın, ölüm cezasının ömür boyu hapse çevrilmesi talebi olumsuz sonuçlanmış, geçen yıl yapılan devlet başkanı affına yönelik başvuru da reddedilmişti.