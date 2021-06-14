Sinem’e Alman Liyakat Nişanı

ALMAN Kadınlar 1. Futbol Ligi’nde ve erkekler amatör liglerinde maçlar yöneten Sinem Alparslan, kurduğu dernekte, gençlerin hayata aktif katılımı, eğitime adil erişimi ve boş zamanlarını daha iyi değerlendirmeleri için eğitim projeleri geliştiriyor. Derneğin adını koyarken, hem hitap etmek istediği gençlerin hem de kendisinin futbola olan ilgisinden yola çıkarak ‘Ofsayt Yok’ adını tercih ettiğini belirten Alparslan, sosyal yönden zayıf çocuk ve gençlerin ‘hayatta ofsayta düşmemeleri için’ onlara destek olmayı amaçladıklarını kaydetti. Derneğin 10. yılında gerçekleştirilen törende, federal liyakat nişanını, Berlin Eyaleti Eğitim, Gençlik ve Aile Senatörlüğü Müsteşarı Sigrid Klebba, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier adına takdim etti. Mark Twain İlkokulu’nun bahçesinde düzenlenen törende, derneğin diğer kurucusu Gloria Amoruso’ya da liyakat nişanı verildi.

EN BÜYÜK MADALYA

Törende konuşan Klebba, gösterdikleri toplumsal angajmandan dolayı her iki genç kadına da teşekkür ederek, “Pek çok ödül takdim ettim. Fakat bu kadar genç iki kadının, Almanya’nın en büyük madalyasını almasının çok nadir görülen bir durum olduğunu size söylemeliyim” dedi. Sinem Alparslan ise aldığı ödüle ilişkin olarak, derneği kurarken özellikle genç kızlara özgüven kazandırmayı hedeflediğini söyledi.

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