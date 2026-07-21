Sınav skandalına tepki büyüyor... Hindistan’ı ‘hamam böcekleri’ bastı

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HİNDİSTAN’da Başbakan Narendra Modi hükümeti, ülkenin eğitim sistemini sarsan sınav sorularının sızdırılması kriziyle mücadele ederken, bu kez de “hamam böceği istilasıyla” karşı karşıya kaldı. Resmi bir siyasi parti olmayan “Hamam Böceği Halk Partisi” (Cockroach Janta Party-CJP), sosyal medyada mizah amacıyla başlatılan bir oluşumdan, kısa sürede ülke genelindeki protestoların simgelerinden birine dönüştü.

BİR ARAYA GELDİLER

CJP, siyasi iletişim uzmanı Abhijeet Dipke tarafından 16 Mayıs’ta, Yüksek Mahkeme Başkanı Surya Kant’ın işsiz gençleri “hamam böceklerine” benzetmesinden bir gün sonra kuruldu. Dipke’nin sosyal medyada yönelttiği “Ya bütün hamam böcekleri bir araya gelirse?” sorusu kısa sürede milyonlarca gence ulaşırken, CJP’nin Instagram hesabı da iki hafta içinde 22 milyondan fazla takipçi kazandı. Hindistan’daki işsizlik ve özellikle 3 Mayıs’ta 2 milyon adayın girdiği ancak soruların para karşılığı sızdırıldığı ididaları sonrası iptal edilen tıp fakültesi giriş sınavındaki usulsüzlüklere tepki gösteren hareket, Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan’ın da istifasını talep ediyor.

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SOKAKLARA DÖKÜLDÜLER

Ülkenin birçok kentinde protestolar düzenleyen CJP, bugüne kadarki en büyük gösterisini ise dün başkent Yeni Delhi’de gerçekleştirdi. Yaklaşık 100 bin protestocu, Parlamento’nun muson oturumunun açıldığı gün, haftalardır eylemlerin merkezi haline gelen Jantar Mantar’da toplanarak yürüyüşe geçti. Bakan Pradhan ile Başbakan Modi’nin istifasını isteyen sloganlar eşliğinde polis barikatlarını aşmaya çalışan protestoculara, güvenlik güçleri biber gazı ve coplarla müdahale etti.

KALABALIK ÖFKELİ

Öte yandan hükümetin, haftalardır görmezden geldiği hareketle ilk kez temas kurarak iki temsilciyi görüşmeye davet ettiği öne sürüldü. Ancak ilerleyen saatlerde CJP’nin kurucusu Dipke’nin gözaltına alınmaya çalışıldığı ve polislerin öfkeli kalabalık tarafından engellendiği ortaya çıktı. Organizatörlerin konuşma yaptığı geçici sahne de sökülürken, Sağlık Bakanı JP Nadda protestocuları “sakinleşmeye” çağırdı.