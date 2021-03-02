Sinabung Yanardağı'nda korkutan hareketlilik
Gökyüzüne yaklaşık 3 kilometre kül ve duman püskürten Sinabung Yanardağı'nın 23 Ağustos 2020'den bu yana ilk büyük hareketliliğini gösterdiği belirtildi.
Endonezya haber ajansı Antara'da yer alan habere göre sabah saatlerinde Sumatra Adası'nda yer alan Sinabung Yanardağı kül ve duman çıkardı.
Gökyüzüne yaklaşık 3 kilometre kül ve duman püskürten yanardağın, 23 Ağustos 2020'den bu yana ilk büyük hareketliliğini gösterdiği belirtildi.
Olayın ardından can kaybı yaşanmadı.
Endonezya'da en son ocak ayında, Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda patlamalar yaşanmıştı.