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Şin Bet Türkçe bilen eleman arıyor

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Şin Bet#Eleman
Şin Bet Türkçe bilen eleman arıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 07:00

İsrail’in iç istihbarat servisi Şin Bet’in Türkçe bilen eleman almak için ilan yayınladığı bildirildi.

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İsrailli Jfeed haber portalının aktardığına göre, söz konusu elemanlar İsrail sınırları içerisinde çalışacak. Haberde, Türkiye’nin İsrail’e yönelik olası bir güvenlik tehdidi olabileceğine yönelik analizlerin artmasının bu girişimde etkili olduğu belirtiliyor. İsrail’e yönelik güvenlik tehdidi analizleri yapan Alma Araştırma Merkezi’nin değerlendirmelerine yer verilen haberde, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından kontrolü ele geçiren yeni Suriye yönetiminin Türkiye ile olan yakın ilişkilerine dikkat çekilerek, Türkiye’nin buradaki silahlı grupları İsrail’e karşı vekil güç olarak donatabileceği iddia ediliyor. Türkiye’nin Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail’e karşı açılan soykırım davasına katıldığı hatırlatılan haberde, Türkiye’nin İsrail ile olası bir çatışmada kullanabileceği geniş bir balistik füze cephaneliği olduğu vurgulanıyor. İsrail’de Şin Bet ve Mossad olmak üzere iki istihbarat teşkilatı bulunuyor. Şin Bet iç güvenlik tehditlere, Mossad ise uluslararası tehditlere yoğunlaşıyor.

 

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#İsrail#Şin Bet#Eleman

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