Simpsons'lar ABD'de yaşanan olayları bildi iddiası gündeme bomba gibi düştü...

'Geleceği tahmin ettiği' iddia edilen dünyaca ünlü kült çizgi dizi Simpsons, yine gündemde. Efsane çizgi dizi Simpsons'ın hayranları, dizinin ABD'deki son durumu 'tahmin ettiğine' dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görsellerle ABD'de meydana gelen olaylar ile Simpsons'un daha önce yayınlanmış bölümleri arasındaki benzerliğe dikkat çekildi.



Kongre binasına giren yağmacılardan kürsü çalan adamın fotoğrafı ile dizinin oyuncularından Homer Simpson'ın Oscar ödül töreninden heykel çaldığı sahneden bir karenin oldukça benzemesi dikkatlerden kaçmadı.







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