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Dünya
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 07.01.2021 - 10:51 | Son Güncelleme:

Simpsons'lar ABD'de yaşanan olayları bildi iddiası gündeme bomba gibi düştü...

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Simpsons'lar ABD'de yaşanan olayları bildi iddiası gündeme bomba gibi düştü...
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Sosyal medya Simpson'sların ABD'de yaşanan olayları 'tahmin ettiği' iddiasıyla çalkalanıyor. Yayın hayatına 1989 yılında başlayan Simpson dizinin daha önce Donald Trump'ın ABD başkanı olmasını, koronavirüs salgını, Facetime, akıllı saat, Yunanistan'ın borç temerrüdü, kripto para, Game Of Thrones'ta Dragon'un ateşli saldırısı da olmak üzere birçok önemli olayı daha yaşanmadan bildiği iddia edilmişti... Dizi bu kez de ABD'de yaşanan olaylarla ilgili olarak gündem oldu.

'Geleceği tahmin ettiği' iddia edilen dünyaca ünlü kült çizgi dizi Simpsons, yine gündemde. Efsane çizgi dizi Simpsons'ın hayranları, dizinin ABD'deki son durumu 'tahmin ettiğine' dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görsellerle ABD'de meydana gelen olaylar ile Simpsons'un daha önce yayınlanmış bölümleri arasındaki benzerliğe dikkat çekildi.

Kongre binasına giren yağmacılardan kürsü çalan adamın fotoğrafı ile dizinin oyuncularından Homer Simpson'ın Oscar ödül töreninden heykel çaldığı sahneden bir karenin oldukça benzemesi dikkatlerden kaçmadı.

Simpsonslar ABDde yaşanan olayları bildi iddiası gündeme bomba gibi düştü...



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