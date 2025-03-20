Simpsonlar'ın 'kehanetleri': Gerçek olaylara hazırlık mı?

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ABD yapımı ünlü animasyon dizisi Simpsonlar, dünyada gerçekleşecek olaylara insanları hazırladığı iddialarıyla gündeme geldi.

Rus basınında yer alan habere göre, bir Rus devlet görevlisi, dizinin yazarlarının izleyicileri "programlamak" ve gerçek hayatta yaşanacak olaylara hazırlamak için kullandığını öne sürdü.

Devlet görevlisi, “perde arkasındaki şeflerin” halkı etkilemek için diziyi kullandığını şu sözlerle savundu:

"Simpsonlar'ın geleceği tahmin ettiğini sık sık duyuyoruz. Ancak bu bir tesadüf değil. Bunlar, belirli güçlerin halkın tepkisini test etmek ve insanları farklı olaylara hazırlamak için popüler kültürü kullanarak yaptığı kasıtlı çalışmalardır"

Görevli, dizinin salgın hastalıklar gibi gerçek olayları "tahmin ettiğini" de ekledi.

ABD DİZİSİNE DE HEDEF ALDI

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Devlet görevlisi, 2015-2016 yılları arasında yayınlanan Madam Secretary dizisini de hedef aldı.

Dizinin konusunun Ukrayna'daki gerçek olaylarla "neredeyse yüzde 90 aynı" olduğunu iddia etti. Dizide, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'ye benzeyen bir karakterin yer aldığını ve bunun bir tesadüf olmadığını söyledi.

Dizide, Ukrayna'daki 2019 seçimlerinin kazanan kişi, Zelinski adıyla yer almıştı.

SIMPSONLAR'IN 'KEHANETLERİ'

Yaklaşık 40 yıldır yayında olan Simpsonlar, birçok olayı "önceden tahmin ettiği" iddialarıyla gündeme geldi. İşte bazı örnekler:

Donald Trump'ın başkan olması: 2000 yılında yayınlanan "Bart to the Future" bölümünde Trump, ABD başkanı olarak gösterildi. Trump, 2016 ve 2024'te başkan seçildi.

2000 yılında yayınlanan "Bart to the Future" bölümünde Trump, ABD başkanı olarak gösterildi. Trump, 2016 ve 2024'te başkan seçildi. 11 Eylül saldırıları: 1997'de yayınlanan "The City of New York vs. Homer Simpson" bölümünde, ikiz kuleler ve 9-11 sayıları dikkat çekti.

1997'de yayınlanan "The City of New York vs. Homer Simpson" bölümünde, ikiz kuleler ve 9-11 sayıları dikkat çekti. Ebola salgını: 1994'te yayınlanan "Bart's Girlfriend" bölümünde, "Ebola virüsü" oyunu oynandı. 2014'te Ebola salgını yaşandı.

1994'te yayınlanan "Bart's Girlfriend" bölümünde, "Ebola virüsü" oyunu oynandı. 2014'te Ebola salgını yaşandı. COVID-19 pandemisi: 1993'te yayınlanan "Marge in Chains" bölümünde, "Osaka Gribi" adlı bir hastalıktan bahsedildi. Bu, COVID-19 ile ilişkilendirildi.

1993'te yayınlanan "Marge in Chains" bölümünde, "Osaka Gribi" adlı bir hastalıktan bahsedildi. Bu, COVID-19 ile ilişkilendirildi. Kripto para: 2013'te yayınlanan bir bölümde, Profesör Frink'in "Frinkcoin" adlı sanal para birimi yaratması, Bitcoin'in habercisi olarak yorumlandı.

2013'te yayınlanan bir bölümde, Profesör Frink'in "Frinkcoin" adlı sanal para birimi yaratması, Bitcoin'in habercisi olarak yorumlandı. Elektrik kesintisi: 1998 yılında yayınlanan "Springfield'ın son günü" bölümünde, Springfield kasabasının 28 Şubat 2025'ten sonra elektriksiz kaldığı işlenirken arabaların ve cep telefonlarının çalışmadığı görüldü. Bu durum, Şili'de 26 Şubat 2025'te yaşanan büyük çaplı elektrik kesintileriyle benzerlik göstermesi nedeniyle "kehanet" olarak yorumlandı.

YAPIMCIDAN AÇIKLAMA

Simpsonlar'ın yapımcısı Matt Selman, bu benzerliklerin tesadüf olduğunu söyledi.

Selman, "Eğer tarih ve matematik çalışırsanız, bazı şeyleri tahmin etmemek imkansız olurdu. Yeterince şey söylerseniz, bazıları gerçekleşecektir" dedi.