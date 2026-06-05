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Simge plaj kapatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Zakintos Adası#Navagio Plajı#Heyelan
Simge plaj kapatıldı
Duygu Leloğlu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 07:00

Yunanistan’ın en çok ziyaret edilen turistik noktalarından biri olan Zakintos Adası’ndaki Navagio Plajı, heyelan tehlikesi nedeniyle tatil sezonu boyunca ziyaretçilere kapatıldı.

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Zakintos Adası Navagio Plajı’ndaki yasak sadece plaja girişleri değil, aynı zamanda plajın önündeki deniz alanında yüzmeyi ve teknelerin kıyıya yaklaşmasını da kapsıyor. Buna göre tekneler kıyıya 50 metreden fazla yaklaşamayacak. Geçen hafta bir ABD’li turistin uçurumdan düşerek ağır yaralanması, kararın alınmasında etkili faktörlerden biri olarak gösteriliyor.

HEYELAN RİSKİ SÜRÜYOR

Akdeniz’in en çok fotoğraflanan plajlarından biri olarak gösterilen Navagio, her yıl yüz binlerce turisti Zakintos Adası’na çekiyor. Yalnızca deniz yoluyla ulaşılabilen plaj, beyaz kumsalı, turkuaz suları ve kıyıdaki ünlü gemi batığıyla Yunanistan turizminin simgeleri arasında yer alıyor.

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#Zakintos Adası#Navagio Plajı#Heyelan

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