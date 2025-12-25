Şimdi top Putin’in sahasında… Zelenski Ukrayna planını ifşa etti

Haberin Devamı

UKRAYNA Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump önderliğinde 11 aydan bu yana Washington-Moskova-Kiev-Brüksel arasında kapalı kapılar ardında yürütülen Ukrayna barışı görüşmelerinde gelinen noktayı 20 maddelik barış planını ifşa ederek ortaya koydu. Böylece Zelenski topu Rus tarafına atarak, Moskova’nın planın son halini kabul etmemesi durumunda tüm sorumluluğun Rus lideri Vladimir Putin’de olacağını dünya kamuoyuna ilan etmiş oldu.

MADDE MADDE AÇIKLADI

ABD’nin Florida eyaleti Miami şehrinde geçen hafta sonu yapılan ABD-Ukrayna ve ardından ABD-Rusya müzakerelerinde ortaya çıkan barış taslağını madde madde açıklayan Zelenski, ancak iki noktada uzlaşma sağlanamadığını itiraf etti. Ukrayna’nın Rusya’ya devredeceği topraklar ve Zaporojye nükleer santralının kime ait olacağı, nasıl işletileceği karara bağlanamadı. Putin’in taslağı kabul edip etmeyeceği büyük merak konusu. İşte Zelenski’nin açıkladığı maddeler:

1- Ukrayna’nın ulusal egemenliği teyit edilecek.

2- İki ülke saldırmazlık anlaşması yapacak. Cephe hattı ve sınırda gözlemci misyonu görev alacak.

3- Kiev’e güvenlik garantileri verilecek.

4- Ukrayna ordusu barış döneminde 800 bin askeri silah altında bulundurabilecek.

5- ABD, NATO ve AB, Ukrayna’ya eşit sorumlulukta NATO’nun 5. maddesi benzeri güvenlik garantileri verecek.

6- Rusya, tüm iç yasalarına Ukrayna ve Avrupa ülkelerine saldırmayacağını işleyecek.

UKRAYNA’YA AB ÜYELİĞİ

7- Ukrayna’ya AB üyeliği için tarih verilecek.

8- Ukrayna için kalkınma planı hazırlanacak.

9- Ukrayna’nın inşası için yatırım fonu oluşturulacak. Sermayesi 800 milyar dolar olacak.

10- Ukrayna ile ABD arasında serbest ticaret anlaşması yapılacak.

11- Ukrayna’nın nükleer silaha sahip olmayan ülke statüsü teyit edilecek.

12- Zaporojye nükleer santralını Ukrayna, Rusya ve ABD’nin üçlü olarak çalıştırılması öneriliyor.

13- Ukrayna eğitim sistemi farklı kültür ve halklara hoşgörülü olacak şekilde düzenlenecek.

EN KRİTİK KONU TOPRAK

14- Çözüm bekleyen en kritik madde.

- Ukrayna’nın önerisi: Rus tarafı Lugansk, Donetsk, Zaporojye ve Herson bölgelerinde cephe hattında duruyor. Girdiği Dnepropetrovsk, Nikolayev, Sumi ve Harkiv bölgelerinden ise eski sınır çizgisine çekiliyor.

- ABD’nin önerisi: Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporojye illeri serbest ekonomik bölge oluyor.

15- Ukrayna ile Rusya, yapılan anlaşmayı güç kullanarak değiştirmeyecekleri sözü veriyor.

16- Rus tarafı, Ukrayna’ya Dinyeper nehriyle Karadeniz’i kullanmasına engel olmayacağını garanti ediyor. Dinyeper nehri delta bölgesini ticari gemilere açılmasını ve silahlardan arındırılmış bölge olacağını garanti ediyor.

17- Rusya ile Ukrayna arasında tutsak sivil halkla esir düşen askerlerin tamamı sayıya bakılmaksızın takas ediliyor.

18- Ukrayna, söz konusu anlaşmanın imzalanması sonrasında en kısa zamanda ülkede genel seçime gidiyor.

19- Anlaşmayı Donald Trump başkanlığında kurulacak Barış Konseyi denetliyor.

20- Tarafların anlaşma üzerinde mutabık kaldıklarını ilan etmeleri ardından genel ateşkes yürürlüğe giriyor.

MOSKOVA’DAN MESAFELİ YAKLAŞIM

UKRAYNA lideri Zelenski, ABD kontrolünde hazırlanan 20 maddelik barış planı maddelerini açıklarken, Rusya’nın temkinli tutum takınması dikkat çekti. Miami görüşmelerinde Rus tarafını temsil eden Putin’in yardımcısı Kiril Dmitriyev’in Moskova’ya dönmesinden sonra basına açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Evet. Kiril Dmitriyev, Miami görüşme sonuçlarını Başkan Putin’e iletti. Rusya olarak kendi tutumumuzu şekillendirme çalışmaları yapacağız. Temaslar devam edecek” dedi.

KREMLİN: ŞARTLAR BELLİ

Basın bilgilendirme toplantısında ABD’nin şimdi topun Rusya sahasında olduğuna dair ifadelerini de yorumlayan Peskov, “Rusya’nın barışın sağlanması için hangi şartları aradığı ABD yönetimi tarafından çok iyi biliniyor. Son müzakereler neticesinde oluşan planın Trump ile Putin arasında Alaska’da gerçekleşen zirve ruhuna uyumlu olup olmadıkları değerlendirilecek. Biz müzakerelerin megafon diplomasisi şeklinde yürütülmesine karşı olduğumuzu dile getirdik” ifadesini kullandı.