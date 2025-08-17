Şimdi sıra Avrupa'da! Ağır toplar Zelenski için harekete geçti

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da gerçekleştirdiği tarihi zirvenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Beyaz Saray'da görüşeceği bildirildi.

Trump ve Zelenski arasında yarın (18 Ağustos) gerçekleşmesi planlanan görüşme öncesi, Oval Ofis'teki zirvede "Ukrayna'ya güvenlik garantileri" ve "toprak değişimi" dahil birçok önemli maddenin masada olacağı kaydedildi.

Politico'da yer alan habere göre, başta Donbas bölgesi olmak üzere toprak değişimi konusuna karşı çıkan Avrupalı liderler, Trump'ın Putin'e sergilediği dostane tavrı Zelenski'ye göstermeyeceği konusunda endişeli.

Avrupalı liderler, daha önce Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmesi sırasında tartışma yaşayan Zelenski'nin elini güçlendirmek için harekete geçti.

Trump ve Zelenski arasında 28 Şubat'ta gerçekleşen görüşme, ikilinin yaşadığı tartışma nedeniyle dünya gündemine oturmuştu

Avrupalı diplomatlara ve konuya ilişkin bilgi sahibi kaynağa göre, Trump'ın sevgi beslediği Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Zelenski-Trump görüşmesinde yer alacak. Stubb, görüşme sırasında olası bir tansiyon yükselmesini önlemeyi ve gelecekteki görüşmelere Avrupa'nın daha dahil olması konusunda Trump'ı ikna etmeyi hedefliyor.

Avrupalı liderler ve Kiev yönetimi, Rusya'nın ele geçirdiği Ukrayna topraklarının devredilmesini "kabul edilemez" buluyor ve zirveyi bu sebeple kritik öneme sahip olarak görüyor. Avrupalı liderlere göre dönem hassas bir noktaya erişti ve Zelenski'yi, ilişkileri alt üst edebilecek bir tuzaktan uzak tutmak istiyor.

"PUTİN İLE BENZER SÖYLEMLERDE BULUNMAYA BAŞLADI"

Eski üst düzey NATO yetkilisi Camille Grand, Avrupalı liderlerin harekete geçmesine ilişkin “Trump, Putin'in argümanlarının büyük bir kısmını benimsemiş gibi göründüğü için, Alaska zirvesinin sonucunun Avrupa'da endişeleri artırdığı açık” yorumunda bulundu.

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nde araştırmacı olarak görev yapan Grand, Trump-Putin görüşmesinin "tam bir felaket" olarak görülmediğini ancak sürecin endişelere neden olduğunu belirtti ve “Bu nedenle Zelenski'nin ziyaretinde başka bir dramın yaşanmaması için çaba gösteriliyor” dedi.

Trump'ın Rusya'ya yaptırım tehdidinden vazgeçtiğini belirten Politico, ABD Başkanı'nın söylemlerinin Putin'e benzemeye başladığını vurguladı.

Trump ve Putin, Alaska'daki tarihi zirvede bir araya gelmişti

Politico, Avrupalı liderlerin Putin'in özel olarak kırmızı halı ile karşılanmasından çekindiklerini kaydetti ve bir Avrupalı yetkilinin “Endişeler tüm yıl boyunca vardı. Alaska'daki zirve endişeleri dindirmede pek yardımcı olmadı” sözlerini aktardı.

Avrupalı lider, Trump'ın Putin ile bir anlaşmaya varmamış olmasından rahatlasa da Rus petrolünü satın alan ülkelere gümrük vergileri uygulanması tehdidinin zirvede dile getirilmesiyle hayal kırıklığına uğradı.

Eski NATO yetkilisi Giuseppe Spatafora, Avrupalı liderlerin mümkün olduğunca Trump'ı etkilemek için çaba gösterdiklerini ve inisiyatifi Putin'e bırakmak istemediklerinin altını çizdi. Spatafora, Avrupalı liderlerin Trump üzerinde etkileri olduğunu ancak bu etkinin sınırlı olduğunu vurguladı.

Savaş konusundaki tutumu son haftalarda inişli çıkışlı olan Trump, görüşme sonrası savaşı durdurmayı kabul etmezse Putin'in “ciddi sonuçlarla” karşı karşıya kalacağını söylemişti.

Trump, Ukrayna'ya verdiği destekte geri adım atmadığını hatırlattı ancak Putin'in ne önerdiğini belirtmeden Kiev'e "anlaşmayı kabul etmesini" tavsiye etti.

Liderler, 10 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakeresi sonrası bir araya geldi. Soldan sağa; İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Almanya Başbakanı Friedrich Merz.

LİDERLER PEŞ PEŞE AÇIKLADI

Beyaz Saray'da Zelenski'ye eşlik edecek liderlerin isimleri şöyle sıralandı:

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

İngiltere Başbakanı Keir Starmer

Almanya Başbakanı Friedrich Merz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte

Von der Leyen, Zelenski'nin yarın gerçekleştireceği ABD ziyaretine eşlik edeceğini açıkladı. Leyen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün öğleden sonra Zelenski’yi Brüksel’de ağırlayacağım. Birlikte Gönüllüler Koalisyonunun görüntülü konferansına katılacağız. Ukrayna Devlet Başkanı’nın isteği doğrultusunda yarın Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ve diğer Avrupalı liderlerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan görüşmeye katılacağım" ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Zelenski'ye destek vermek amacıyla Beyaz Saray'da yer alacağı bildirilirken Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in de görüşme sırasında Oval Ofis'te olacağı kaydedildi.

AFP'de yer alan habere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Washington'da gerçekleşecek Trump-Zelenski zirvesine katılacağı duyuruldu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in de görüşmeye katılacağı aktarılırken bu bilgi henüz Başbakanlık Ofisi 10 numara tarafından doğrulanmadı.