Şimdi de tarife krizi! Öfkeli Trump'ın cevabı sert oldu: Tüm ülkelere yüzde 10 tarife

ABD Başkanı Trump, konuya dair Truth Social hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında "Tüm ülkelere yönelik küresel yüzde 10'luk bir gümrük vergisini az önce imzalamış olmaktan büyük onur duyuyorum." ifadesini kullanan Trump, bu tarifelerin neredeyse derhal yürürlüğe gireceğini kaydetti.

BAZI ÜRÜNLER BU TARİFEDEN MUAF OLACAK

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Trump'ın, geçici bir ithalat vergisi uygulanmasına yönelik kararı imzaladığı aktarıldı.

Trump'ın 1974 Ticaret Yasası'nın 122. maddesi uyarınca sahip olduğu yetkiyi kullandığına işaret edilen açıklamada, bu maddenin başkana belirli temel uluslararası ödeme sorunlarını ek vergiler ve diğer özel ithalat kısıtlamaları yoluyla ele alma yetkisi verdiği vurgulandı.

Açıklamada, bu kapsamda ABD'ye ithal edilen ürünlere 150 gün süreyle yüzde 10 oranında ithalat vergisi getirildiği belirtilerek, kararın 24 Şubat'tan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.



Bazı ürünlerin geçici ithalat vergisine tabi olmayacağı aktarılan açıklamada, kritik mineraller, enerji ürünleri, bazı tarım ürünleri, ilaçlar, belirli elektronik ve otomotiv ürünleri, havacılık ürünleri ile bilgi materyalleri gibi bazı kalemlerin vergiden muaf tutulduğu bildirildi.

Açıklamada, ayrıca 232. madde kapsamındaki ürünlerin ABD-Meksika-Kanada Anlaşmasına uygun Kanada ve Meksika malları ile belirli Orta Amerika ülkelerinden gelen bazı tekstil ürünlerinin de kapsam dışı olduğu ifade edildi.

Beyaz Saray'ın açıklamasında ayrıca, Trump'ın ABD Ticaret Temsilciliğine 301. madde kapsamındaki yetkisini kullanarak ülkeye karşı makul olmayan ve ayrımcı ticaret eylemlerini soruşturma talimatı verdiği kaydedildi.

YÜKSEK MAHKEME KARARINI VERMİŞTİ

ABD Yüksek Mahkemesi, dün Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

TRUMP ÇOK ÖFKELİ

Trump, ABD Yüksek Mahkemesinin tarife kararına ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Yüksek Mahkemenin tarifelerle ilgili kararının "son derece hayal kırıklığı" yarattığını belirten Trump, mahkemenin bazı üyelerinden utanç duyduğunu söyledi.

Trump, "Yıllardır bizi soyan yabancı ülkeler çok mutlu, sokaklarda dans ediyorlar. Ama uzun süre dans edemeyeceklerinden emin olabilirsiniz." dedi.

Tarifelerle ilgili davanın kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Trump, "İyi haber şu ki bu korkunç kararda tüm mahkeme tarafından kabul edilen ve Kongre tarafından da tanınan, ABD Başkanı olarak benim kullanabileceğim Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) tarifelerinden bile daha güçlü yöntemler, uygulamalar, kanunlar ve yetkiler var." diye konuştu.

Trump, "Bugün, halihazırda uyguladığımız tarifelere ek olarak 122. Bölüm uyarınca yüzde 10'luk küresel bir tarife uygulamaya yönelik bir karar imzalayacağım. Ayrıca ülkemizi diğer ülkelerin ve şirketlerin haksız ticaret uygulamalarından korumak için 301. Bölüm ve diğer maddeler kapsamında çeşitli soruşturmalar başlatacağız." ifadesini kullandı.

KÜRESEL EKONOMİYİ NASIL ETKİLEYECEK?

BBC News Ekonomi Muhabiri Jonathan Josephs'e göre, Trump gümrük vergileriyle Rusya'yı da hedef alıyordu.

Dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi olmasına rağmen Rusya, Ukrayna'daki savaşını finanse etmek için muazzam enerji zenginliğini kullanmaya devam ediyor.

Trump, Ukrayna ile ateşkes sağlanamaması halinde, Rusya ile ticaret yapan tüm ülkeleri etkileyecek kapsamlı yeni ikincil gümrük vergileri getirileceğini açıklamıştı.

İkincil gümrük vergileri, Rusya ile ticaret yapan herhangi bir ülkeden gelen malların ABD'ye ithal edildiğinde %100 vergi ile karşılaşmasını öngörüyordu.

Trump "Ticareti pek çok şey için kullandım ama savaşları çözmek için harika bir şey" demişti.

Trump yönetimi Venezuela petrolünü alanları cezalandırmak için de ikincil gümrük vergilerini kullandı.

Ancak bu silahın Rusya'ya karşı kullanılmasının küresel ekonomi üzerinde çok daha büyük etkilere yol açması bekleniyordu.

Rusya, Suudi Arabistan ve ABD'nin ardından dünyanın en büyük üçüncü petrol üreticisi konumunda.

Vergiler Rus petrol ve gazının küresel piyasalara akışını kesmeyi hedeflediğinden, arzın azalmasıyla birlikte enerji fiyatlarının tıpkı Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgali sırasında olduğu gibi yükselmesine, bunun da enflasyonun tırmanmasına yol açabileceği ifade edilmişti.