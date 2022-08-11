Şimdi de su krizi! Çaresiz baba yolu kesti: Bebeğimiz için suya ihtiyacımız var...

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Avrupa Ukrayna savaşı sonrası çıkan enerji krizi için çözüm ararken İngiltere ülkede patlak veren 'su problemi' ile mücadele etmeye çalışıyor.

Her şey bu hafta başında İngiltere'nin en büyük su şirketi olan ve yaklaşık 15 milyon kişiye su sağlayan Thames Water'ın başkent Londra ve çevresinde su kullanımında kısıtlama getireceğini duyurması ile başladı. İlk başta kuraklıkla mücadele ve kaynakların daha iyi kullanılması için alındığı düşünülen karar su şirketinin itirafı ile adeta bir krize dönüştü.

ORTALIĞI KARIŞTIRAN İTİRAF: GÜNLÜK 653 MİLYON LİTRE SU BOŞA HARCANIYOR

Bu yıl tarihinin sıcaklık rekorunu kıran ve sıcak hava dalgası altında boğulan İngilizler yaz ortasında gelen su kısıtlaması kararından memnun değildi. Üstüne Thames Water'ın üst düzey yöneticilerinden birinin boru hatlarındaki sızıntılar konusunda başarısız olduklarını itiraf etmesiyle tartışmalar daha da alevlendi.

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Boru hatlarındaki sızıntılar nedeni ile günlük 635 milyon litreden fazla suyun boşa harcandığını kabul etmek zorunda kalan şirket, 15 milyon müşterisinin gazabı ile karşı karşıya kalırken getirdikleri 'hortum yasağını' savunarak insanlardan daha az su kullanmalarını istedi.

SOSYAL MEDYA VE İNGİLİZ BASININDA ELEŞTİRİLER

Üçüncü derece sıcaklık alarmı verilen ülkede önümüzdeki günlerde sıcaklıkların bölge bölge 35 dereceye ulaşması bekleniyor. Sosyal medyada ve İngiliz basınında hem hortum yasağı hem de su israfına ilişkin eleştiriler devam ederken şimdiden başlayan su kesintileri halkı canından bezdirdi.



Bugün İngiliz basınında geniş yer bulan bir haber 'su krizinin' başrol oyuncusu haline geldi.

İngiltere'nin High Wycombe şehrinde yaşayan Chris Oxley ve eşi Sarah yaşadıkları kesinti sonrası 48 saat tamamen susuz kaldıktan sonra isyan bayrağını açtı.

9 aylık bebeklerinin biberonlarını, kıyafetlerini yıkayamadıklarını ve küçük çocuğun günlerdir banyo olmadığını söyleyen baba, Thames Water'a ait bir aracın önünü kesti.



Olay anına ait görüntüler...

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Aracın sürücüsüne kesintinin ne kadar süreceğini ve boruların ne zaman tamir edileceğini soran baba, 9 aylık bebekleri için suya ihtiyaçları olduğunu belirterek yöneticilerle görüşmek istedi. Ancak sürücü bunun mümkün olmadığını söyleyerek polisi çağırdı.

Olay anında ait görüntüler bugün sosyal medyada paylaşıldı. Avrupa'nın göbeğinde yaşadıkları çaresizlikle gündeme gelen aile basına yaptıkları açıklamada susuzluk yüzünden ellerini yıkayamadıklarını hatta tuvalete bile gidemediklerini söyledi.



43 yaşındaki anne şirketi defalarca kez gözyaşları içerisinde arayıp yardım istediğini belirterek, "dedi. 40 yaşındaki baba ise hizmet alabilmek için ödedikleri paraya dikkat çekerek,dedi.

İngiliz Dailymail gazetesi bölgede su sorunu yaşan tek ailenin onlar olmadığını belirterek kavurucu sıcaklar altında susuz kalan vatandaşların öfkesinin giderek arttığını yazdı.