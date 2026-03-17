Şimdi de Laricani bilmecesi... İsrail öldürüldüğünü açıkladı! İran medyası mesajını paylaştı

Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2026 13:54

İsrail ordusunun gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin hedef alındığı iddia edildi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Laricani'nin İsrail ordusunun saldırısında öldüğünü öne sürdü. İran medyası Laricani'nin ABD tarafından öldürülen İranlı denizciler için yazdığı mesajı paylaştı.

Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, İsrail ordusunun gece Laricani'yi hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiği öne sürdü. İsrailli yetkili, Laricani'ye yönelik hava saldırısının sonucunun henüz bilinmediğini kaydetti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun dün gece İran'da "önemli isimleri" hedef aldığını belirtti

İran makamları ise Laricani'ye saldırı iddialarına ilişkin henüz açıklamada bulunmadı.

KATZ'DAN 'LARİCANİ ÖLDÜRÜLDÜ' İDDİASI

Savunma Bakanı Katz yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun gece düzenlediği hava saldırısında Laricani'yi hedef aldığını savundu. Katz, İsrail ordusunun İran'a hava saldırısında hedef aldığı Laricani'nin öldüğünü öne sürdü.

Gözden Kaçmasınİsrail Savunma Bakanı Katz: İranın gölge lideri Laricani öldürüldü iddiasıİsrail Savunma Bakanı Katz: İran'ın 'gölge lideri' Laricani öldürüldü iddiasıHaberi görüntüle

LARİCANİ'NİN MESAJI YAYINLANDI

Laricani'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesaj, "Ali Laricani'nin İran İslam Cumhuriyeti Donanması askerlerinin cenaze töreninin arifesinde yazdığı el yazısı" notuyla yayınlandı.

Mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Yüce Allah'ın adıyla. Dena'da İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri'nin şehitleri, uluslararası zalimlere karşı mücadele eden bu dönemde ortaya çıkan cesur milletin fedakarlıklarının bir parçasıdır. Onların hatırası her zaman İran milletinin kalbinde yaşayacak ve bu şehitlikler, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun silahlı kuvvetler yapısında uzun yıllar boyunca temelini oluşturacaktır. Yüce Allah'tan bu değerli şehitlere en yüksek mertebeleri nasip etmesini niyaz ediyorum."

İran donanmasına ait "IRIS Dena" fırkateyni, Hindistan'da düzenlenen Milan 2026 Tatbikatı'ndan dönerken Hint Okyanusu açıklarında uluslararası sularda ABD güçleri tarafından denizaltıdan torpido ateşlenerek vurulmuştu.

İran, geminin silahsız olduğunu ve saldırıda 104 İranlı denizcinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Saldırılarda ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin de hedef alındığı ileri sürüldü. Bu saldırının sonucunun da henüz bilinmediği ifade edildi.

Gözden KaçmasınSes kayıtları sızdırıldı Mücteba Hamaney ölümden nasıl kurtulduSes kayıtları sızdırıldı! Mücteba Hamaney ölümden nasıl kurtuldu?Haberi görüntüle
