Şimdi de Ermenistan

ÇİN’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Virüsün bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900’ü geçerken bazı ülkelerde şu gelişmeler yaşandı:

ERMENİSTAN Başbakanı Paşinyan, İran’dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs tespit edildiğini ve bunun ülkede ilk vaka olduğunu duyurdu. Tahran’dan gelen ve tedavi altına alınan 29 yaşındaki Ermenistan vatandaşının durumu iyi.

AVUSTRALYA’da koronavirüsten ilk can kaybı yaşandı. Tokyo yakınlarındaki Yokohama Limanı’nda karantinaya alınan “Diamond Princess” adlı yolcu gemisinde koronavirüse yakalandıktan sonra Avustralya’da tedavi altına alınan 78 yaşındaki hasta hayatını kaybetti.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, son 14 günde İran’a seyahat eden yabancı uyruklu vatandaşların ABD’ye girişinin yasaklandığını açıkladı.

TÜRKİYE’de ise Pegasus Havayolları, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle İtalya ve Irak’a düzenleyeceği seferlerini 16 Mart’a kadar karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.