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Şımarıklığa sert yanıt! Rumlardan NAVTEX provokasyonu

#NAVTEX#Yunanistan#MSB
Şımarıklığa sert yanıt Rumlardan NAVTEX provokasyonu

Türk donanmasının engellediği Yunan ihlal teşebbüsünü, bu kez Rum tarafı, kiralanan Malta bandıralı araştırma gemisi ile tekrarlamaya çalışarak Türk kıta sahanlığında NAVTEX yayınladı. Ankara da karşı NAVTEX ile cevap verdi.

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Yunanistan’ın iki hafta önce Antalya açıklarında Türk deniz yetki sahasına ihlal etmeye çalıştığı NAVTEX (seyrüsefer bildirimi) provokasyonun bir benzerini, bu defa yine aynı gemiyle Kıbrıs Rum yönetimi deniyor. 

NAVTEX’lere tam gaz devam

İlgili Haber:NAVTEX’lere tam gaz devam

Rum yönetimi, NAVTEX yayınlayarak Yunanistan ve İsrail’le ortak kiraladıkları Malta bandıralı Nautical Geo gemisinin, Kıbrıs adasının batısında Türk deniz yetki alanı içinde araştırma yapacağını duyurdu, ancak gemi dün sefere çıkmak yerine Limasol limanı çevresinde dolaştı.

Türkiye’den anında sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, “Sahada ve masada gerekli adımları atılacaktır, Türkiye kendi ve KKTC’nin haklarını korumakta kararlıdır” diye açıklama yaptı. Türkiye ayrıca, Türk kıta sahanlığını ihlal etmeyi planlayan Rumların NAVTEX’ini karşı NAVTEX yayınlayarak ‘geçersiz’ ilan etti.

DONANMA YAKIN TAKİPTE

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Yunanistan geçen ay aynı gemiyle Türk kıta sahanlığını delme girişiminde bulunmuş, Oruç Reis fırkateyninin engeliyle karşılaşmıştı. Türk donanması, Rumların hareketlerini de yakından takip ediyor. Rumların Doğu Akdeniz’deki tahrik planları NAVTEX kriziyle sınırlı değil. Rum yönetimi, KKTC’nin tüm itirazlarına rağmen kasım ayında Ada’nın güneyinde Amerikan Exxon Mobil şirketine kiraladıkları parselde, yeni bir sondaj yapmaya hazırlanıyor.

NAVTEX’li provokasyon Türkiye’ye sökmedi

İlgili Haber:NAVTEX’li provokasyon Türkiye’ye sökmedi

Rum-Yunan ikilisinin İsrail ile ortak kiraladığı gemiye verilen koordinatlar, bu üç ülkenin geçtiğimiz yıllarda gündeme getirdiği East-Med adı verilen ve İsrail’den başlayarak Kıbrıs açıklarından Yunanistan’a ulaşan 2 bin kilometrelik doğalgaz boru hattı projesinin güzergâhını takip ediyor. Deniz altına döşenecek boru hattı, Türkiye’nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alan anlaşmasıyla kesinleşen Türk sularından geçiyor. Doğu Akdeniz’i Türkiye ve KKTC’yi yok sayarak paylaşmaya çalışan Rum-Yunan ikilisi ile İsrail, Türkiye’nin bölge ülkelerinin katılacağı konferans çağrısına bugüne kadar olumlu yanıt vermedi. 

KKTC: AB’NİN ŞIMARIK ÜYESİ BARIŞI TEHDİT EDİYOR

KKTC Cumhurbaşkanlığı, Rumların Türkiye’nin yetki alanlarına yönelik son tahrikinin bölge barış ve istikrarını tehdit ettiğine dikkat çekerek, AB’nin, ‘şımarık üyelerini’ (Rum yönetimi) masaya oturması için uyarması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Rum yönetimine çağrıda bulunuyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs’ta iki tarafın eşit şekilde yer alacağı bölgesel enerji konferansına olumlu yanıt verin. Ada çevresindeki kaynaklarda Kıbrıs Türkleri’nin de hakları var. Türkiye ve KKTC, haklarının ihlal edileceği herhangi bir girişime asla izin vermeyecektir” denildi.

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#NAVTEX#Yunanistan#MSB