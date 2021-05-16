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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 16.05.2021 - 01:34 | Son Güncelleme:

Silvio Berlusconi hastaneden taburcu edildi

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Silvio Berlusconi hastaneden taburcu edildi

Eski İtalya Başbakanı ve Forza Italia partisinin lideri Silvio Berlusconi'nin, hafta başında yattığı hastaneden taburcu edilmesine karar verildi.

İtalyan ANSA ajansında çıkan haberde, 84 yaşındaki liderin 11 Mayıs Salı gününden bu yana tedavi gördüğü Milano'daki San Raffaele hastanesinden taburcu edildiği bildirildi.

Berlusconi'nin, geçen yıl eylülde atlattığı yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ardından görülen komplikasyonlar sebebiyle salı günü hastaneye yattığı belirtildi.

Ülke basınında son günlerde sağlık durumunun kötüleştiği haberleri çıkan Berlusconi için siyasetteki müttefiklerinden aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini de cuma günü "Kendisi pek iyi değil ama hızla geri dönecektir." yorumunu yapmıştı.

Eylül 2020'de 2 hafta kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Berlusconi, "Tanrı'ya ve doktorlara teşekkür ederim. Bu benim hayatımın en tehlikeli sınavıydı. Bu sefer de atlatmayı başardım." demişti.

Berlusconi, eylül ayındaki Kovid-19 tedavisi sonrasında kalp rahatsızlıkları geçirirken, son olarak martta bir, nisanda da iki kez hastaneye gitmek zorunda kalmıştı.

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