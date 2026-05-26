Şili'nin kuzeyinde 6.9 büyüklüğünde deprem

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2026 08:25

Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), ülkenin kuzeyindeki Calama kentinin 31 kilometre doğusunda 6,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

Depremin 101 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Yetkililer, depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını aktardı.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi yetkilisi Felipe Plaza, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Şili kıyılarında tsunami tehdidinin bulunmadığını belirterek, ilk belirlemelere herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını kaydetti.

