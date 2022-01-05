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Silikon Vadisi’nden hapishane koğuşuna

#Elizabeth Holmes#Silikon Vadisi#Theranos
Silikon Vadisi’nden hapishane koğuşuna

Kan testi teknolojisinde devrim vaat eden Theranos şirketinin kurucusu Elizabeth Holmes, aylar süren dolandırıcılık davasında suçlu bulundu. Ünlü milyarderleri dolandıran Holmes, 20 yıla kadar hapis cezası alabilir. Bir zamanlar Silikon Vadisi’nin gözbebeği olan Theranos’a 9 milyar dolar değer biçilmişti.

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Theranos adlı sağlık şirketinin kurucusu Elizabeth Holmes (37), birkaç damla kanla hastalıkları tespit ettiği öne sürülen teknoloji konusunda yatırımcılarına bilerek yalan söylemekten suçlu bulundu. California’da aylar süren dolandırıcılık davasında dört farklı ithamda suçu sabit görülen Holmes, 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Bir dönem 9 milyar dolar değer biçilen şirket, sağlık sektöründe devrim vaat ederken Holmes da “güçlü kadın yatırımcı” imajıyla Silikon Vadisi’nin gözbebeği olarak görülüyordu. 2015’ten beri tartışmaların odağındaki şirket, 2018’de de resmen kapanmıştı. 19 yaşındayken, Stanford Üniversitesi’nin Kimya Mühendisliği bölümünden ayrıldıktan kısa süre sonra Theranos’u kuran Holmes, medya devi Rupert Murdoch ve teknoloji devi Larry Ellison gibi milyarderlerden 900 milyon dolarlık kaynak bulmayı başarmıştı.

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‘DOLANDIRMAYI SEÇTİN’

Dört ay süren davada savcılık, 30 tanık çağırarak Holmes’un yatırımcılara sattığı ürünün hileli olduğunu bildiği halde, şirketin başarısı konusunda yalan söylediğini kanıtlamaya çalıştı. Savcı Jeff Schenk, duruşmanın kapanış konuşmasında Holmes’un “İşte başarısız olmak yerine dolandırmayı seçtiğini” söyledi ve “Yatırımcılara ve hastalara karşı dürüst olmamayı seçti” dedi. Holmes’un avukatları duruşma boyunca, erkeklerin egemenliğindeki sektörde işine adanmış, hırslı bir iş kadını portresi çizmeye çalıştı. Holmes savunmasında, Theranos’un faaliyetlerindeki hataları kabul etmekle birlikte, hastaları ya da yatırımcıları asla bilerek dolandırmadığını iddia etti.

Forbes dergisi 2015 yılında Holmes’u, Amerika’nın en genç ve kendi servetini kendisi yaratmış en zengin kadın milyarder olarak ilan etmişti.

Silikon Vadisi’nden hapishane koğuşuna

Elizabeth Holmes, Silikon Vadisi’nde “Bir sonraki Steve Jobs” olarak nitelendiriliyordu.

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#Elizabeth Holmes#Silikon Vadisi#Theranos

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