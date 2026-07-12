Silikon Vadisi ile Çin arasında gizli YZ savaş

Haberin Devamı

ABD ile Çin arasındaki yapay zekâ rekabeti artık yalnızca daha güçlü model geliştirme yarışı değil. Silikon Vadisi’nin önde gelen şirketleri, Çin merkezli rakiplerin Amerikan YZ modellerini kullanarak kendi sistemlerini eğittiğini öne sürüyor.

Tartışmanın merkezinde Anthropic’in Claude modeli ve sektörde “distillation” yani “damıtma” olarak bilinen yöntem var. Bu yöntemde büyük ve pahalı bir YZ modeli, daha küçük ve ucuz bir modele adeta öğretmenlik yapıyor. Büyük modele yüz binlerce, hatta milyonlarca soru yöneltiliyor; alınan cevaplar da başka bir modeli geliştirmek için kullanılıyor.

GİZLİ KOD TEPKİ ÇEKTİ



Anthropic’in mart ayında Claude Code kullanıcıları üzerinde sessizce bir takip sistemi denediği ortaya çıktı. İddiaya göre bu kod, kullanıcının bilgisayarının Çin saat diliminde olup olmadığını ve bazı Çinli YZ şirketleriyle bağlantılı alan adlarını kullanıp kullanmadığını kontrol ediyordu.

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Amaç, Anthropic’in teknolojisinin Çinli rakipler tarafından izinsiz biçimde kullanılıp kullanılmadığını anlamaktı. Ancak uygulama bir yazılım geliştirici tarafından fark edilince gizlilik tartışması başladı.

Gizlilik savunucuları, Anthropic’i kendi kullanıcılarını izlemekle eleştirdi. Şirket ise bu sistemin “deneysel” olduğunu belirterek uygulamayı geri çektiğini açıkladı.

ÇİN MODELLERİ YAKLAŞTI



ABD’li şirketlerin endişesinin temelinde Çinli YZ modellerinin hızlı yükselişi var. Sektördeki ölçümlere göre Çin merkezli firmalar, ABD’de geliştirilen en gelişmiş modellere çoğu zaman birkaç ay içinde yaklaşabiliyor.

Üstelik açık ve ücretsiz modellerde Çinli seçenekler giderek daha fazla tercih ediliyor. Alibaba’nın Qwen modeli, DeepSeek, Moonshot ve MiniMax gibi Çinli şirketlerin sistemleri; düşük maliyetleri, açık kullanıma uygun yapıları ve güçlü performansları nedeniyle geliştiriciler ve araştırmacılar arasında yayılıyor.

Bazı testlerde Çinli modellerin, Anthropic ve OpenAI gibi ABD’li şirketlerin ücretli sistemlerine yakın sonuçlar verdiği belirtiliyor. Bu da Silikon Vadisi’nde “teknolojik üstünlük” kaybı endişesini büyütüyor.

Haberin Devamı

25 BİN HESAP İDDİASI



Anthropic, Çinli şirketlerin kendi modellerini geliştirmek için Claude’dan yoğun biçimde yararlandığını savunuyor. Şirketin ABD’li senatörlere gönderdiği belirtilen bir mektupta, Alibaba’nın Qwen ekibinin yaklaşık 25 bin sahte hesap kullanarak Claude ile 28,8 milyondan fazla etkileşim oluşturduğu iddia edildi.

Anthropic daha önce DeepSeek, Moonshot ve MiniMax için de benzer suçlamalarda bulunmuştu. Şirkete göre bu girişimler giderek daha yoğun ve daha karmaşık hale geliyor.

OpenAI ve Anthropic, bu yöntemin yalnızca ticari bir sorun olmadığını, aynı zamanda ulusal güvenlik riski oluşturduğunu savunuyor. ABD’li şirketlere göre Çinli rakipler, pahalı Amerikan modellerini kullanarak kendi sistemlerini daha düşük maliyetle geliştiriyor ve aradaki farkı hızla kapatıyor.

Haberin Devamı

DAMITMA TARTIŞMASI



Damıtma yöntemi yapay zekâ dünyasında yeni değil. Hatta ABD’li şirketler de daha küçük ve verimli modeller geliştirmek için bu yöntemi kullanıyor. OpenAI da daha önce müşterilerinin kendi modellerinden yararlanarak veri setleri oluşturmasını kolaylaştıran araçlar sunmuştu.

Bu nedenle tartışma teknik olarak karmaşık. Damıtma yasa dışı bir yöntem değil. Ancak şirketlerin kullanım şartlarına aykırı biçimde yapılması durumunda izinsiz kullanım ve fikri mülkiyet ihlali tartışmaları gündeme geliyor.

Bazı uzmanlara göre Çinli modelleri yalnızca “kopya” olarak görmek de hatalı olabilir. Çinli laboratuvarların özellikle verimlilik ve düşük maliyet konusunda önemli ilerlemeler sağladığı, bunun da ABD’nin çip ihracatı kısıtlamaları nedeniyle daha az kaynakla daha güçlü sistemler geliştirme zorunluluğundan beslendiği belirtiliyor.

Haberin Devamı

WASHINGTON DEVREDE



Konu artık yalnızca şirketler arası rekabet olmaktan çıkmış durumda. ABD yönetimi ve bazı Cumhuriyetçi senatörler, Çinli şirketlerin Amerikan YZ sistemlerini kullanarak kendi modellerini geliştirmesini stratejik bir tehdit olarak görüyor.

Beyaz Saray’ın daha önce yayımladığı bir notta, Çinli firmaların Amerikan sistemlerini “endüstriyel ölçekte” kullanarak kendi modellerini geliştirdiği uyarısı yapılmıştı. ABD tarafındaki temel kaygı, Çin’in daha ucuz, daha erişilebilir ve güvenlik sınırları daha zayıf modellerle küresel YZ yarışında avantaj elde etmesi.

Anthropic de Çin ve Hong Kong’dan modellerine erişimi engellediğini, IP tabanlı kısıtlamalar ve kimlik doğrulama kontrolleri uyguladığını belirtiyor. Şirket, Çin’den Claude’a eriştiği tespit edilen yüz binlerce hesabın kapatıldığını açıkladı.

Haberin Devamı

ENGELLEME ZOR



Ancak bu kısıtlamaları uygulamak kolay değil. Çin’de kullanıcılar uzun yıllardır internet engellerini aşmak için VPN, proxy sunucuları, üçüncü taraf hesaplar ve yeniden satılan abonelikler gibi yöntemlere alışkın.

Bu nedenle ABD’li şirketlerin Çinli kullanıcıları tamamen dışarıda tutması oldukça zor görünüyor. Bazı platformlarda Claude ve OpenAI hesaplarına düşük ücretlerle erişim sağlanabildiği, hatta pahalı profesyonel aboneliklerin çok daha ucuza yeniden satıldığı aktarılıyor.

Anthropic’e göre bazı proxy ağları aynı anda on binlerce sahte hesabı yönetebiliyor. Bir hesap kapatıldığında yerine yenisinin açılması, bu mücadeleyi daha da karmaşık hale getiriyor.

AÇIK MODEL İKİLEMİ



ABD’nin önünde başka bir ikilem daha var. Çinli açık kaynaklı YZ modelleri, yalnızca Çin’de değil, Silikon Vadisi’nde de kullanılıyor. Start-up’lar, akademisyenler ve maliyeti düşürmek isteyen şirketler, Alibaba ve DeepSeek gibi firmaların ücretsiz ya da düşük maliyetli modellerinden yararlanıyor.

Airbnb ve Coinbase gibi büyük şirketlerin yöneticileri de daha ucuz YZ alternatiflerine ilgi duyduklarını açıkça dile getirmişti. Bu nedenle ABD’nin Çinli modelleri sınırlamaya yönelik olası adımları, yalnızca Çin’i değil, bu modeller üzerine çalışan Amerikan girişimlerini ve araştırmacıları da etkileyebilir.

Sonuçta Silikon Vadisi ile Çin arasındaki YZ savaşı, yalnızca kimin daha güçlü model geliştirdiğiyle ilgili değil. Bu savaş aynı zamanda erişim, veri, maliyet, güvenlik ve teknoloji üzerindeki küresel kontrol mücadelesine dönüşmüş durumda.