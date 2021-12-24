Şili'den Covid-19’a karşı 4. doz kararı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İşte kademeli elektrik faturası Şeffaf olacak: Detaylar belli olduİşte kademeli elektrik faturası! Şeffaf olacak: Detaylar belli oldu#Kademeli Elektrik Faturası
Terör örgütü üyelerine büyük darbe Karar Resmi GazetedeTerör örgütü üyelerine büyük darbe! Karar Resmi Gazete'de#Resmi Gazete
Burak Kapacak gerçeği Bizzat anlattı, meğer Pereira sonrası verilen söz... Mesut bile paylaşmıştı...Burak Kapacak gerçeği! Bizzat anlattı, meğer Pereira sonrası verilen söz... Mesut bile paylaşmıştı... #Burak Kapacak
Kur korumalı mevduatın detayları Üst limit yok, birçok kez faydalanılacakKur korumalı mevduatın detayları! Üst limit yok, birçok kez faydalanılacak#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Fiyatlar düşecek, noktaFiyatlar düşecek, nokta#Dolar
Harekete geçildi: 27 ilde eş zamanlı TIRPAN operasyonuHarekete geçildi: 27 ilde eş zamanlı 'TIRPAN' operasyonu!#TIRPAN Operasyonu
Marketlere fiyatları indirin çağrısı Dövizdeki düşüşü yansıtmayan yandıMarketlere 'fiyatları indirin' çağrısı! Dövizdeki düşüşü yansıtmayan yandı#Mehmet Muş
Bitcoinde güçlenme belirtisi Kripto paralarda neler oluyorBitcoin'de güçlenme belirtisi! Kripto paralarda neler oluyor?#Bitcoin
Bakan Nebati: Yüksek faiz çözümdür diyenlere tokat gibi cevapBakan Nebati: 'Yüksek faiz çözümdür' diyenlere tokat gibi cevap#Nureddin Nebati
Altın fiyatlarında son durum Ons altında sıçramaAltın fiyatlarında son durum! Ons altında sıçrama#Altın
Sergen Yalçından Fenerbahçe açıklaması Canlı yayında o konuşmayı anlattı...Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması! Canlı yayında o konuşmayı anlattı...#Sergen Yalçın
Faruk Tınazın eşinden doktor ihmali iddiası Faruk Tınaz'ın eşinden 'doktor ihmali' iddiası#Faruk Tınaz
Dünyayı sarsan faciadan ilk görüntü... Onlarca kişi yanarak can verdiDünyayı sarsan faciadan ilk görüntü... Onlarca kişi yanarak can verdi#Bangladeş
Apple Türkiyeden indirim kararı... İşte yeni fiyatlarApple Türkiye'den indirim kararı... İşte yeni fiyatlar#Apple
Erdoğan bunu neden yaptı: Nas mı, ekonomik güvenlik miErdoğan bunu neden yaptı: Nas mı, ekonomik güvenlik mi?#FETÖ
HABERLERDünya Haberleri

Şili'den Covid-19’a karşı 4. doz kararı

#Kovid Aşısı#Şili#Dünya
Şiliden Covid-19’a karşı 4. doz kararı

Şili Sağlık Bakanı Enrique Paris, gelecek yıl şubat ayı ortalarında Covid-19’a karşı dördüncü doz aşı uygulamasına başlayacağını açıkladı.

Haberin Devamı

Şili’de Covid-19’a karşı dördüncü doz aşılama için tarih verildi. Şili Sağlık Bakanı Enrique Paris yaptığı açıklamada, gelecek yıl 15 Şubat tarihinden itibaren riskli grupta olan vatandaşlara öncelik verilerek Covid-19’a karşı dördüncü doz aşının uygulamaya başlayacağını bildirdi.

Paris, yaptıkları araştırmalarda antikor seviyelerinde düşüş tespit etmeleri üzerine dördüncü doz Covid-19 aşısı uygulaması kararı aldıklarını ifade ederek, aşılama için gereken bütçenin ayırıldığını belirtti.

Dördüncü doz aşılamada önceliğin 60 yaş üstü vatandaşlar, sağlık çalışanları ve kronik hastalığı olanlara verileceğini aktaran Paris, söz konusu dördüncü doz aşılamada karışık aşılama yönteminin başarısından dolayı farklı aşıların karıştırılarak uygulanacağını belirtti.

Çoğunlukla Sinovac, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca ve CanSino Covid-19 aşılarını en az iki doz olarak nüfusun yüzde 91’ine uygulamayı başaran Şili, dünyada Covid-19’a karşı aşılamanın en başarılı olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

Haberin Devamı

Öte yandan Şili, İsrail’in ardından dördüncü doz Covid-19 aşısını duyuran ikinci ülke oldu.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Uğur Şahin uyarmıştı... Aşıda yeni dönem resmen başladıSon dakika: Uğur Şahin uyarmıştı... Aşıda yeni dönem resmen başladıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kovid Aşısı#Şili#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA