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Şili'deki orman yangınında bin 235 hektarlık alan kül oldu

#Şili#Orman Yangını#Dünya
Şilideki orman yangınında bin 235 hektarlık alan kül oldu

Şili'nin Tierra del Fuego eyaletindeki orman alanda devam eden yangın, bin 235 hektarlık alanı küle çevirdi.

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Güney Amerika ülkesi Şili'nin Tierra del Fuego eyaletindeki ormanlık alanda 25 Ocak'ta çıkan yangın sürüyor.

Ulusal Ormancılık Kurumu (Conaf) tarafından yapılan açıklamaya göre alevler Timaukel komününde bin 235 hektarlık alanı küle çevirdi. Conaf yetkilisi John Revello, zorlu arazi koşulları, bitki örtüsü, devrilen ağaçlar ve hava koşullarının yangını kontrol altına alma çalışmalarını zorlaştırdığını aktardı.

Tarım Bakanı Maria Emilia Undurraga da yangından etkilenen bölgenin Tierra del Fuego'ya özgü bir tür olan lenga ağaçlarına ev sahipliği yaptığını söyleyerek, "Coğrafi koşullar ve orman zeminindeki odunlar yangınla mücadeleyi zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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