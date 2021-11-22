Şili'de yeni devlet başkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek

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Şili Seçim Servisi (Servel) verilerine göre, yüzde 80'i açılan sandık sonuçlarına göre, Cumhuriyetçi Partinin sağ görüşlü adayı 55 yaşındaki Jose Antonio Kast yüzde 28,15, "İtibarı Destekliyorum" ittifakının adayı sol görüşlü 35 yaşındaki Gabriel Boric yüzde 25,32 oy aldı.

Hiçbir adayın geçerli oyların yüzde 50'den fazlasını alamaması sebebiyle ülkeyi 2022-2026 yıllarında yönetecek devlet başkanı ve yardımcısını ikinci tur seçimleri belirleyecek. Bu seçimlerde en yüksek oyu alan sağcı aday Kast ile solcu aday Boric 19 Aralık'ta ikinci tur seçimlerinde yarışacak.

Diğer adaylar, Halkın Partisi'nin adayı Franco Parisi yüzde 13,19, "Haydi Şili" ittifakının adayı Sebastian Sichel yüzde 12,39, Hıristiyan Demokrat Parti'nin adayı Yasna Provoste yüzde 11,87, Yenilikçi Parti'nin adayı Marco Enriquez-Ominami yüzde 7,62 ve Vatansever Birliği'nin adayı Eduardo Artes yüzde 1,45 oy aldı.

Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda'da basın açıklaması yapan Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, "Bir aydan kısa bir süre içinde nihai seçimlerde yarışacak Jose Antonio Kast ve Gabriel Boric'i ilk turda zafer elde ettikleri için içtenlikle tebrik etmek istiyorum." dedi.

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Adaylara birlik ve diyalog çağrısı yapan Pinera, "Jose Antonio Kast ve Gabriel Boric'ten, şiddetin değil barışın, bölünmenin değil birliğin, engelin değil diyalogun, popülizmin değil sorumluluğun, aldatmanın değil gerçeğin, kutuplaşmanın değil ölçülü olmanın yollarını aramalarını talep ediyorum." diye konuştu.

Şili'nin gelecek devlet başkanının hem ulusal hem de uluslararası alanda birçok zorluklarla karşılaşacağını aktaran Pinera, bunların üstesinden gelmek için gelecek hükümetin tüm Şili halkının desteğine ihtiyacı olacağını belirtti.

Ülkesinin değişime ihtiyacı olduğunu dile getiren Pinera, "Şili'nin bir değişime ihtiyacı olduğunu biliyoruz ama bu değişimin özgürlük, barış ve adaletle olması gerekir. İhtiyaç duyulan değişim, sorumlulukla ve düzen içinde, diyalog ve irade, iş birliği ve anlaşma arayışı çerçevesinde olmalıdır. Çünkü tüm farklılıklarımıza rağmen Şili'ye olan sevgimizin bizi birleştirdiğini asla unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

'KOMÜNİZM İLE ÖZGÜRLÜK ARASINDA BİR SEÇİM YAPACAĞIZ'

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Ülkede düzenlenen genel seçimlerde en çok oyu alan Kast, seçimlerin ikinci tura kalmasının netleşmesinin ardından, destekçilerinin bulunduğu alanda konuşma yaptı.

Kast, seçim sonuçlarını "Tüm Şili'nin zaferi" şeklinde niteledi ve ikinci tur seçimlerine ilişkin "Aralık ayında sadece bir devlet başkanı seçmeyeceğiz. Komünizm ile özgürlük arasında bir seçim yapacağız. Küba ve Venezuela'nın yolundan gitmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

İkinci tur seçimleri için çalışma sözü veren Kast, destekçilerine 19 Aralık'ta düzenlenecek nihai seçimler için daha fazla kişiyi ikna etme çağrısı yaptı.

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Mesleği avukatlık olan 55 yaşındaki Kast, kendisinin ülkede barışı tesis edecek tek aday olduğunu savunarak ikinci tur seçimlerinde karşılaşacağı solcu adaya yüklendi. Kast, "Gabriel Boric ve Komünist Parti, vandalları serbest bırakmak istiyor ve katil teröristlerle bir araya geliyor." diye konuştu.

Şiddet, uyuşturucu kaçakçılığı ve suça karşı vereceği mücadeleyi yineleyen Kast, gelişmek için daha fazla istihdam ve iyileşmeye ihtiyaç duyulacağını kaydetti.

'ONLAR SAVAŞ İLAN ETTİ AMA BİZ UMUT İLAN EDECEĞİZ'

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Seçimlerde en çok oyu alan ikinci aday Boric, seçimlerin ikinci tura kalmasının kesinleşmesinin ardından başkent Santiago'da destekçilerinin bulunduğu alanda konuşma yaptı.

İkinci tur seçimlerini kazanacaklarını söyleyen Boric, "Geriden başladığımız ilk sefer olmayacak, eğitim için mücadele ettiğimizde bunu başardık ve bize inanmıyorlardı." diye konuştu.

Boric, adalet ve eşitliği savunacaklarını belirterek, "Unutmayacağız ki onlar bize savaş ilan ettiler ama biz umut ilan edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Rakibi Kast'ın kendisi için söylediklerine işaret eden Boric, "Bu konuşmayı diğer adayın aleyhinde yapmayacağım, benim tarzım değil. Biz umudun, diyalogun, birliğin sözcüleri olacağız ve mücadelemiz umudun korkuya galip gelmesi için olacak." şeklinde konuştu.