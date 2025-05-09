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Şili'de uçak kazası: 6 kişi yaşamını yitirdi

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#Şili#Uçak Kazası#Ambulans Uçağı Kazası
Şilide uçak kazası: 6 kişi yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2025 08:46

Şili'nin Curacavi kentinde meydana gelen uçak kazasında altı kişi hayatını kaybetti. Metropolitan Bölgesi Başkanlık Delegesi Gonzalo Duran, dağlık bir alana düşen ambulans uçağının enkazına ulaşıldığını bildirdi.

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Yetkililer, kazada pilot, yardımcı pilot, bir doktor, hemşire, hasta ve hasta refakatçisinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Duran, yaşanan bu elim olay nedeniyle derin üzüntü duyduklarını ifade etti.

Uçaktaki pilot, yardımcı pilot, doktor, hemşire, hasta ve hasta refakatçisi olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini veren Duran, kazadan büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de X sosyal medya hesabındaki açıklamasında, kazada yaşamını yitirenlere başsağlığı diledi.

Şilide uçak kazası: 6 kişi yaşamını yitirdi

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric

Boric, "Curacavi bölgesinde meydana gelen trajik ambulans uçağı kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin ailelerine en derin taziyelerimi ve sevgilerimi sunuyorum" ifadesini kullanarak, şu mesajı paylaştı:

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"Bu acı verici kaybın ardından, kayıpların yerini tespit etmek ve olayın etkilerini en aza indirmek için hızlı ve özverili şekilde çalışan devlet kurumlarına da içten teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bu zor zamanlarda yaşamını yitirenlerin yakınlarının acısını paylaşıyor, dayanışma içinde olmanın önemini bir kez daha vurguluyorum."

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#Şili#Uçak Kazası#Ambulans Uçağı Kazası

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