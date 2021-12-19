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Şili'de halk devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başında

#Şili#Seçim#İkinci Tur
Şilide halk devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başında

Şili’de halk, devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.

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Şili’de 21 Kasım’da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde adaylardan hiçbirinin yüzde 50 barajını aşamasının ardından halk, devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu için bugün sandık başına gidiyor.

İkinci tur seçimlerde ilk turda oyların yüzde 27,91’ini alarak birinci olan aşırı sağcı Jose Antonio Kast ve oyların yüzde 25,83’ünü alarak ikinci olan solcu Gabriel Boric yarışıyor.

Yapılan son anket sonuçlarına göre, Boric’in ikinci tur seçimlerini önde tamamlaması bekleniyor.

2022-2026 yılları arasında görev yapacak devlet başkanı adaylarının yarıştığı seçimin ilk turunda, 15 milyon 30 bin 974 kayıtlı seçmenden 7 milyon 115 bin 590’ı sandığa gitmiş, katılım oranı yüzde 47,34 olmuştu.

Suç olaylarına son verme, eşcinsel evlilikleri, düzensiz göçü önleme, kürtajı yasaklama gibi seçim vaatleri bulunan Antoni Kast, ülkenin eski diktatörü Augusto Pinochet’den miras kalan neoliberal ekonomi modelini desteklediğini ifade etmişti.

Rakibi Boric ise, çevrenin korunması ile yerli halkların hakları üzerinde çalışacağını belirtirken, ülkenin mevcut ekonomi modelini değiştirmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

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#Şili#Seçim#İkinci Tur

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