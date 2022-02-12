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Şili'de göçmen karşıtları yolu kapattı

#Şili#Göçmen Sorunu#Protesto
Şilide göçmen karşıtları yolu kapattı

Şili'de bir kamyon şoförünün göçmenlerle tartıştıktan sonra köprüden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından sokaklara dökülen kamyon şoförleri, artan suç ve göçe karşı gerçekleştirdikleri protestolarda yollara kapatarak kurdukları bariyerleri ateşe verdi.

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Şili'nin kuzeyinde kamyon şoförleri, bir meslektaşlarının göçmenlerle tartıştıktan sonra köprüden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından sokaklara döküldü. Başta liman kenti Iquique ve Antofagasta olmak üzere ülkenin farkı yerlerinde kamyonlarıyla yolları kapatan işçiler, kurdukları bariyerleri ateşe verdi. Iquique'de havalimanına giden yolun engellenmesiyle ülke genelindeki uçuşlarda aksama yaşandı. Kaosun yaşandığı bölgelerde protestocuların bağlı oldukları sendikaların liderleri, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ve İçişleri Bakanı ile telekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Maximo Pavez görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Yerel aktörleri, sendikaları, yerel siyasi otoriteleri şiddetin farklılıklarımızı çözmenin yolu olmadığını anlamaya çağırıyoruz" ifadelerini kullanarak diyalog çağrısında bulundu. Polis, Perşembe günü hayatını kaybeden söz konusu kamyon şoförünün ölümünü araştırırken, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

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ŞİLİ'YE GÖÇ SÜRÜYOR

Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalara rağmen Venezüella ve diğer ülkelerden Şili'ye göç sürüyor. Birçok yoksul göçmen, farklı şehirlerdeki meydanlara ve diğer kamusal alanlara çadırlar kuruyor. Halkın önemli bir bir bölümü, artan suç oranlarından göçmenleri sorumlu tutuyor.

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#Şili#Göçmen Sorunu#Protesto

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