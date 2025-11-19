×
HABERLERDünya Haberleri

Şili'de doğa yürüyüşüne çıkan turistler fırtınada kayboldu

Güncelleme Tarihi:

#Patagonya#Kayıp Turistler#Fırtına
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2025 10:04

Şili'nin turistik bölgesi Patagonya'da doğa yürüyüşüne yapan turistler şiddetli fırtınaya yakalandı. 5 turist yaşamını yitirirken, kaybolan 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Ulusal basında yer alan habere göre, Patagonya'daki Torres del Paine Ulusal Parkı’nda yürüyüş yapan turist grubu aniden bastıran güçlü bir fırtınaya yakalandı.

İlk belirlemelere göre, 2 Meksikalı, 2 Alman ve 1 İngiliz turist hayatını kaybederken, 7 kişinin kaybolduğu kaydedildi.

Fırtına sırasında rüzgar hızının saatte 189 kilometrenin üzerine çıktığı, bölgede karla karışık yağmurun görüldüğü bildirildi.

Şili Orman Kurumu (CONAF) yaptığı açıklamada, 24 kişilik arama-kurtarma ekibinin bölgeye sevk edildiğini ve kayıpların bulunması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Zorlu arazi yapısı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kayıp kişilerin sağlık durumundan endişe ediliyor.

Torres del Paine Ulusal Parkı, turistlerin hayatını kaybettiği bölge, Şili'nin ve tüm Güney Amerika'nın en önemli turizm destinasyonlarından biri olarak biliniyor.

