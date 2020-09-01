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Dünya
AA
Haber Giriş: 01.09.2020 - 11:13 | Son Güncelleme:

Şili’de art arda şiddetli depremler

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Şili’de art arda şiddetli depremler
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Güney Amerika ülkesi Şili’de, birkaç dakika arayla 6,8 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, yerel saatle 12.09'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki ilk depremin merkez üssünün Vallenar şehrinin 78 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı. Bu depremden birkaç dakika sonra aynı yerde 6,3 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Yerin 35 kilometre altında meydana gelen depremlerde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Öte yandan, sosyal medyaya düşen görüntülerde dükkanlarda raflardaki malzemelerin yere düştüğü görüldü.

Depremler, yaklaşık 800 kilometre güneydeki başkent Santiago'da da hissedildi.

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