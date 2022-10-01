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Şili’de akılalmaz anlar… Stadın çatısı çöktü, antrenman maçında facianın eşiğinden böyle dönüldü!

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#Şili#Futbol Maçı#Stat Çöktü
Şili’de akılalmaz anlar… Stadın çatısı çöktü, antrenman maçında facianın eşiğinden böyle dönüldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 14:31

Şili'de oynanan bir futbol maçı sırasında yaşananlar sosyal medyaya yansıyınca bir anda sayısız kişi tarafından izlendi ve herkesi dehşete düşürdü. Görüntülere yansıyanlar nasıl bir facianın eşiğinden dönüldüğünü açıkça ortaya koydu...

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Şili’nin futbol liginin güçlü ekiplerinden Colo Colo takımının taraftarlara açık olarak yapılan antrenman maçında yaşanan anlar korku filmlerini aratmayacak nitelikteydi.

Takım taraftarlarının hınca hınç doldurduğu stadyumun çatısı ve upuzun reklam panolarının üstü bile takımlarını desteklemeye gelen futbol severlerle doluydu.

Şili’de akılalmaz anlar… Stadın çatısı çöktü, antrenman maçında facianın eşiğinden böyle dönüldü
O an orada olanların cep telefonlarıyla kaydettikleri kâbus anları bir anda sosyal medyanın da gündemine bomba gibi düştü ve dünya çağınca sayısız kez paylaşıldı.

Yüzlerce kişinin bulunduğu bölümde tezahürat yapan taraftarlar bir anda ne olduğunu anlayamadan stadın çatı kısmının büyük bir gürültüyle üzerlerine yıkılmaya başladığını fark etti.

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Sosyal medyaya yansıyan görüntülerin bazılarında, insanların stadyum kalabalığının üzerinde çatının bir kısmından ve devasa reklam panolarından sarktıkları görülüyor.

Şili’de akılalmaz anlar… Stadın çatısı çöktü, antrenman maçında facianın eşiğinden böyle dönüldü
Colo Colo takımı, yaşananların ardından bir açıklama paylaştı. Takımın açıklamasında “Bir grup insanın reklam amaçlı bir yapıya tırmanarak asgari davranış standartlarına uymadığı, üzerinden atladığı ve bir kısmının çökmesine neden olduğu bugün meydana gelen olaylardan dolayı üzgünüz” ifadeleri kullanıldı.

Bölgeden gelen raporlara göre yaralanan taraftarların yardımına hemen sağlık ekipleri koştu.

Böyle kalabalık bir ortamda meydana gelen bu korkunç kazada sadece 14 kişinin yaralanmış olması ise büyük bir şans olarak nitelendirildi.

Şili’de akılalmaz anlar… Stadın çatısı çöktü, antrenman maçında facianın eşiğinden böyle dönüldü
Takımın savunma oyuncusu Maximiliano Falcon, sosyal medya hesabından bir dizi paylaşım yaparak taraftarlarına kendilerini desteklerken taşkınlık yapmamalarını, stadyumlarının hem zarar görmemesi hem de aileler ve çocuklar için güvenli olabilmesi adına sorumluluk beklediklerini yazdı.

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Colo Colo, stadın çöken çatısının ve zarar gören reklam direklerinin en kısa zamanda onarılacağını açıkladı.

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