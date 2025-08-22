×
Şili'de 7.5 büyüklüğünde deprem

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2025 13:58

Şili'nin güneyindeki Drake Geçidi'nde, 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Arjantin ve Şili'nin birçok kentinde hissedildi. Depremin ardından tsunami alarmı verildiği açıklandı.

Güney Amerika ülkesi Şili'nin güneyinde 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Şili Antarktika Yarımadası açıklarındaki Drake Geçidi olduğunu duyurdu.

Yerin yaklaşık 10,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Arjantin ve Şili'nin birçok kentinde hissedildi.

Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nin (SHOA), depremin ardından tsunami alarmı verdiği açıklandı.

SHOA, sahil bölgeleri, kayalık kıyılar, sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, yaya yolları, marinalar, kıyı yolları, balıkçı barınakları, limanlar ve iskelelerin boşaltılması talimatı verdi.

