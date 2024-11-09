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Şili'de 6,2 büyüklüğünde deprem

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#Şili#Deprem#Abd
Şilide 6,2 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 11:29

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Şili açıklarında deprem meydana geldiğini bildirdi. Merkez üssünün Cochrane bölgesinin kuzeybatısı olarak açıklanan depremin, 6,2 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

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Şili açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Cochrane bölgesinin kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

Derinliği 10 kilometre kaydedilen depremin büyüklüğünün 6,2 olduğu belirtildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

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#Şili#Deprem#Abd

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