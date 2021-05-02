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Dünya
AA
Haber Giriş: 02.05.2021 - 12:21 | Son Güncelleme:

Şili'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Şili'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Şili'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Latin Amerika ülkesi Şili'de 5,8 büyüklüğünde deprem oldu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Coquimbo'nin 31 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.

Yerin 30,7 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

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