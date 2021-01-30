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Dünya
AA
Haber Giriş: 30.01.2021 - 21:30 | Son Güncelleme:

Şili'de 5,3 büyüklüğünde deprem

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Şili'de 5,3 büyüklüğünde deprem
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Güney Amerika ülkesi Şili'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), denizde meydana gelen 60 kilometre derinlikteki depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Iquique şehrinin 35 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı. 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor

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